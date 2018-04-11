10 самых унизительных поражений «Барселоны» в Лиге чемпионов

Источник: AFP 2018

Сезон-1992/93. «Барселона» — ЦСКА — 2:3

Действующий обладатель трофея сенсационно проиграл на «Камп Ноу» молодой российской команде во втором квалификационном раунде и пролетел мимо группового этапа. В Москве «Барселона» сыграла вничью — 1:1, а дома на исходе получаса вела со счётом 2:0. Но голы Евгения Бушманова, Дениса Машкарина и Дмитрия Карсакова помогли ЦСКА сотворить главную сенсацию года.

Сезон-1993/94. «Барселона» — «Милан» — 0:4

На следующий сезон каталонцы добрались до финала Лиги чемпионов, где потерпели сокрушительное поражение от «Милана». До игры многие специалисты называли фаворитом команду Йохана Кройфа, тем не менее, на поле царил «Милан» Фабио Капелло. Дубль Даниэля Массаро в первом тайме положил начало разгрома.

Сезон-1997/98. «Динамо» Киев — «Барселона» — 3:0 и 4:0

Киевское «Динамо» Валерия Лобановского разорвало «Барселону» в обоих матчах группового этапа. В Киеве голы Сергея Реброва, Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева обеспечили хозяевам победу — 3:0. А домашнее поражение от «Динамо» со счётом 0:4 стало для «Барселоны» самым крупным еврокубковым на «Камп Ноу» за всю историю!

Хет-трик в столице Каталонии сотворил Андрей Шевченко.

Сезон-1999/00. «Валенсия» — «Барселона» — 4:1

Команда Луи ван Гала остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов, проиграв «Валенсии» Эктора Купера. Кстати, главного тренера сборной Египта — основного конкурента России на ЧМ-2018. По сути, исход противостояния был решён уже в первой игре, которую «летучие мыши» выиграли дома с крупным счётом. Каталонцы пропустили три гола за тайм, а дома одержали минимальную победу — 2:1.

Сезон-2001/02. «Рома» — «Барселона» — 3:0

Римляне уже громили «Барселону» на своём поле с таким счётом! Случилось это на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2001/02. Все голы в ворота Пепе Рейны были забиты в последние полчаса игры, а их авторами были Эмерсон, Винченцо Монтелла и Дамиано Томмази. Кстати, тогда «Ромой» руководил Капелло.

Сезон-2012/13. «Бавария» — «Барселона» — 4:0 и 3:0

Пять лет назад «Барселона» была бита в полуфинале Лиги чемпионов «Баварией» с общим счётом 0:7. В тот год с немецкой командой прощался (как оказалось, не навсегда) главный тренер Юпп Хайнкес. Всё стало ясно после первого матча в Мюнхене, где каталонцы пропустили четыре гола. Вполне возможно, что сегодняшняя «Бавария» Хайнкеса повторила бы тот результат, если бы встретилась с «Барсой».

Сезон-2016/17. «ПСЖ» — «Барселона» — 4:0

В прошлом сезоне казалось, что Лига чемпионов завершится для «Барселоны» уже на стадии 1/8 финала. В первом матче с «ПСЖ» в Париже каталонцы были разгромлены — 0:4. Прежде никому не удавалось отыгрывать в плей-офф ЛЧ столь крупное поражение. Однако дома «Барса» совершила настоящее чудо, победив — 6:1.

Сезон-2016/17. «Ювентус» — «Барселона» — 3:0

В четвертьфинале похожий трюк у сине-гранатовых уже не прошёл. «Барселона» снова начала с крупного гостевого поражения, сыграв очень слабо в Турине и получив в свои ворота три гола.

Пауло Дибала в этот день превзошёл Лео Месси — сделал дубль. На «Камп Ноу» итальянцы удержали нулевую ничью и отправили каталонцев в еврокубковый отпуск.