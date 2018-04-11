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00:34 (мск), источник: ТАСС

Все полуфиналисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей среды

ТАСС, 11 апреля. Ответные матчи ¼ финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду в Мадриде и Мюнхене. Сильнейший клуб Европы «Реал» является очевидным фаворитом своей пары после гостевого разгрома итальянского «Ювентуса» (3:0), достаточно не проиграть на своем поле и «Баварии», которая имеет в активе победу над «Севильей» со счетом 2:1.

Источник: Reuters

Гостевые победы «Реала» и «Баварии» неделю назад во многом превратили ответные встречи в формальность, учитывая, что их соперники уступают в классе. «Ювентус» играл в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где уступил в решающей встрече «Реалу» (1:4), и, как показала недавняя игра в Турине, солидное превосходство королевского клуба сохранилось. К тому же едва ли не лучший свой турнир в 33 года проводит Криштиану Роналду, который забивал в каждом из девяти матчей нынешней Лиги чемпионов, в том числе дважды в Турине. Его второй мяч, забитый в падении через себя, наверняка будет признан лучшим в сезоне.

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Всего на счету Роналду 14 голов, и португалец может побить собственный же рекорд, установленный в сезоне-2013/14, когда он в Лиге чемпионов отличился 17 раз. Всего же перед ответной встречей с «Ювентусом» на его счету рекордные 119 голов, а матч в среду станет 150-м в Лиге чемпионов.

Скорее всего, уже в нынешнем турнире Роналду опередит испанца Хави из «Барселоны» (151 игра) и выйдет на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Лидирует же испанский вратарь Икер Касильяс — 167 матчей за «Реал» и португальский «Порту».

«Реал» в воскресенье сыграл в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1), а Роналду забил 23-й гол в чемпионате Испании. Однако уже на 64-й минуте португалец был заменен — по согласованию с главным тренером Зинедином Зиданом. По сути, Зидан и Роналду расписались в поражении в чемпионате страны, где отставание от «Барселоны» составляет уже 15 очков, а по итогам тура «Реал» опередила еще и «Валенсия», и мадридцы опустились на четвертую строчку. Она также дает право сыграть в Лиге чемпионов, отрыв от пятого места составляет уже 15 очков, так что «Реал» полностью переключился на главный еврокубковый турнир, который имеет шанс выиграть в третий раз подряд — чего никому не удавалось сделать 45 лет, в 1971−73 годах Кубок европейских чемпионов завоевал «Аякс» из Нидерландов.

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Последний матч Буффона?

Противостоять атаке «Реала» и Роналду, скорее всего, вновь будет 40-летний Джанлуиджи Буффон, который может провести последнюю игру в Лиге чемпионов. В двух последних матчах за год с «Реалом» Буффон пропустил семь мячей, в том числе четыре от Роналду. Зидан выступал вместе с Буффоном за «Ювентус», однако французский специалист заявил, что о вратаре соперника пока предпочитает не думать.

«Наша задача — победить и пройти дальше. К тому же я не знаю, что будет Буффон делать дальше. В любом случае он великий вратарь и человек с большой буквы», — заявил Зидан.

Выступил перед журналистами в Мадриде и сам Буффон. Он не дал точного ответа на вопрос, сыграет ли последний матч в Лиге чемпионов. «Это возможно, но я не думаю об этом. Для меня важно, чтобы это был не последний матч “Ювентуса” в турнире», — заявил Буффон.

«Ювентус» сыграет без удаленного в Турине аргентинского форварда Пауло Дибалы. В субботу Дибала сделал хет-трик в матче чемпионата Италии с «Беневенто» (4:2), а «Ювентус» сохранил лидерство с отрывом в четыре очка от «Наполи».

Не сыграет в среду и еще один дисквалифицированный футболист — уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур.

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер. Не сыграет дисквалифицированный защитник «Реала» Серхио Рамос, которого может заменить 21-летний дебютант Лиги чемпионов Хесус Вальехо.

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«Бавария»: в полуфинал в ранге чемпиона

В 21:45 мск на «Альянц-Арене» в Мюнхене «Бавария» начнет встречу с «Севильей». Домашнее поражение со счетом 1:2 оставляет испанскому клубу призрачные шансы на выход в полуфинал, хотя на предыдущей стадии «Севилья» в ответном гостевом матче обыграла английский «Манчестер Юнайтед» как раз со счетом 2:1. «Севилья» — непредсказуемая команда, которая в нынешнем сезоне пять раз пропускала по пять мячей, в том числе и от «Спартака» (1:5), но при этом впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и сыграет в финале Кубка Испании.

В субботу «Севилья» играла в гостях с конкурентом в борьбе за путевку в Лигу Европы, «Сельтой», проиграв со счетом 0:4. Винченцо Монтелла предоставил отдых некоторым лидерам, но в целом андалусийцы выглядели очень уставшими. «Севилья» занимает седьмое место, и в концовке сезона команде предстоит непростая борьба за еврокубки.

«Бавария» в субботу первой из топ-клубов гарантировала себе чемпионский титул, со счетом 4:1 разгромив в гостях «Аугсбург». Подопечные Юппа Хайнкеса вновь не имели себе равных в бундеслиге, при этом «Бавария» остается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Хайнкес был назначен уже по ходу сезона, и под его руководством баварцы победили во всех семи еврокубковых матчах.

Год назад под руководством Карло Анчелотти «Бавария» в четвертьфинале играла с «Реалом» и едва не отыгралась после домашнего поражения 1:2 — будущие триумфаторы победили дома лишь в дополнительное время (4:2).

Главным арбитром матча «Бавария» — «Севилья» назначен Уильям Коллум из Шотландии.

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов накануне стали итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль». Жеребьевка ½ финала состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

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