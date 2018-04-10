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10 апреля, источник: Чемпионат.com

Клопп и Салах выкидывают Гвардиолу из ЛЧ. «Ман Сити» опять проиграл

Гвардиолу с его стилем спасёт в ЛЧ только один трансфер — покупка Лионеля Месси. Иначе он продолжит вылетать так, как сегодня.

Источник: Reuters

Салах залечил травму за неделю

Поразившие весь футбольный мир 0:3 в матче на «Энфилде» оставляли «Манчестер Сити» приблизительно один шанс из сотни на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола и сам прямо сказал, что теперь в его команду никто не верит. «Мы должны сыграть почти идеально для того, чтобы пройти “Ливерпуль”, — добавил Гвардиола на пресс-конференции накануне ответной встречи. — Победа в Лиге чемпионов? “Манчестер Сити” готов биться со всеми командами в Европе, но гора, на которую нужно взобраться, очень высока. Может быть, нам требуется больше времени, чтобы сделать следующий шаг. В нынешнем сезоне, тем не менее, мы уже были лучше, чем в предыдущем, и я чувствую, что следующий сезон будет ещё лучше».

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Крупная победа над «Ливерпулем» — это тоже сродни покорению высокой горы. Со стартового свистка «горожане» должны были забыть обо всех страхах и полететь, ведь так проще оказаться на вершине, нежели мучительно взбираться на неё шаг за шагом.

Гвардиола выставил сверхатакующий состав с тремя номинальными защитниками. Венсан Компани и Илкай Гюндоган уступили место Рахиму Стерлингу и Бернарду Силве. «Ливерпуль» по дороге в Манчестер потерял одну ценную фигуру. Нет, это не лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах. Египетский нападающий, забивший и сделавший голевой пас в первой игре, но заменённый по её ходу из-за травмы, всё-таки сумел восстановиться. Красные недосчитались дисквалифицированного Джордана Хендерсона — капитана заменил в основе Жоржиньо Вейналдум.

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Самая дорогая ошибка в мире

Действительно, «Ман Сити» полетел вперёд с первого же удара по мячу. И пока игроки «Ливерпуля» пытались разобраться с тактической схемой хозяев, которые построили что-то вроде 3−5−2 со Стерлингом и Габриэлом Жезусом на острие, команда Гвардиолы забила. Гостей подвёл самый дорогой защитник мира — Вирджил Ван Дейк. Он затянул с решением, владея мячом у бровки, и неточным пасом организовал голевую атаку соперника. Возможно, Ван Дейк оказался за полем в результате фола со стороны Стерлинга, но винить голландец должен только самого себя. Фернандиньо — большой молодец! Бразилец стремительно сообразил и выдал чудо-пас в свободную зону Ван Дейка на того же Стерлинга, а Рахим выкатил мяч Жезусу на пустые ворота. Невероятно, но это был первый удар «горожан» в створ за два матча!

Как ни странно, после гола «Ман Сити» взял паузу минут на 10−15, а не попытался как можно скорее развить успех.

С другой стороны, излишний риск мог обернуться пропущенным мячом. Значит, хозяева вынуждены были бы забивать уже пять, чтобы решить задачу. В эти минуты самый запоминающийся эпизод — стык Садио Мане и Николаса Отаменди. Аргентинец едва не получил серьёзную травму в общем-то по вине одноклубника — голкипера «Ман Сити» Эдерсона, который отдал Отаменди «пас в больницу», а потом стал пихать поскользнувшемуся и въехавшему в защитника Мане. Испанский судья Матео Лаос дал по жёлтой карточке участникам конфликта.

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Зане: много, но неэффективно

Подождав чуть-чуть, «горожане» взвинтили темп и снова приступили к осаде ворот Лориса Кариуса. Команда Гвардиолы быстро перемещалась и быстро двигала мяч, активно задействовав фланги. Как и на «Энфилде», акцент, прежде всего, делался на левого крайнего Лероя Зане. В Ливерпуле немецкий форвард совершил 80 касаний мяча, а сегодня за первый тайм у Зане набралось 42 касания. Лерой, несомненно, утомил своего оппонента защитника Трента Александера-Арнольда, однако с завершающим ходом у немца опять возникали проблемы. Игравший справа Бернарду Силва, пусть и совершил всего 25 касаний, действовал острее. На 41-й минуте португалец был очень близок к голу. Ему просто не повезло — мяч попал в штангу.

Великолепное трио «Ливерпуля» Салах — Мане — Фирмино растворилось на поле, нападающим не удавалось цепляться за мяч и взаимодействовать под прессингом «горожан». Лишь перед самым перерывом у красных прошла комбинация, которая завершилась первым ударом гостей в створ в этом матче. Правда, бил из хорошей позиции Алекс Окслейд-Чемберлен, но именно Салах, как всегда умело открывшийся на грани офсайда, ассистировал ему. Забей «Ливерпуль», всё стало бы понятно.

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39 голов форварда сборной Египта

На второй тайм «Ман Сити» вышел без удалённого… Гвардиолы. Не такая страшная потеря, как удаление игрока, тем не менее, ощутимая. Один гражданин Испании наказал другого за бурные споры по окончании первой половины. Видимо, Пеп негодовал из-за отмены гола его команды перед перерывом. Судья зафиксировал офсайд, хотя, кажется, мяч попал к игроку «горожан» от ноги полузащитника красных Джеймса Милнера. Были ещё моменты, когда «Ман Сити» просил пенальти, но в них Лаос разобрался верно.

«Ливерпуль» сбивал темп контролем мяча, а «горожане» всё заметнее утомлялись. Развязка наступила на 56-й минуте. Кто уничтожил интригу? Конечно же, нападающий сборной Египта — соперника России на ЧМ-2018. Салах нереально хорош! Он отправил Мане на свидание с Эдерсоном, но и сам пошёл до конца — подобрал отскочивший мяч, отправил его в ворота. Теперь у Мо 39 голов в 44 матчах сезона.

На этом хозяева сдулись. Гости в режиме тренировки удержали победу по сумме двух матчей.

Победу абсолютно заслуженную, несмотря на ошибку судьи. Юрген Клопп доказал, что стилистически остаётся самым неудобным тренером для коллеги-каталонца. Стиль стилем, но игра «Ливерпуля» по-своему не менее красива и зрелищна, чем игра «Ман Сити» Гвардиолы, разве не так?

Анатолий Романов

Манчестер Сити 1:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
10.04.2018, 21:45 Зрители: 53461 Плей-офф: 1/4 финала Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
2′ Габриэл Жезус (Р. Стерлинг) 33
11 Мохамед Салах 56′
9 Роберту Фирмину 77′
Составы
14′ Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Рахим Стерлинг 7
Лерой Сане 19
Габриэл Жезус 33
Фернандинью 25
30′ 74′ Бернарду Силва 20
Илкай Гюндоган 8
66′ Давид Сильва (к) 21
Серхио Агуэро 10
1 Лорис Кариус
26 Эндрю Робертсон
4 Виргил ван Дейк 65′
6 Деян Ловрен
7 Джеймс Милнер (к)
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
19 Садио Мане 14′
5 Джорджиньо Вайналдум
66 Трент Александр-Арнолд 81′ 29′
2 Натаниел Клайн
11 Мохамед Салах 89′
28 Дэнни Ингс
9 Роберту Фирмину 81′ 35′
17 Рагнар Клаван
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 2
5 Фолы 7
8 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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