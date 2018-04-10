Клопп и Салах выкидывают Гвардиолу из ЛЧ. «Ман Сити» опять проиграл
Гвардиолу с его стилем спасёт в ЛЧ только один трансфер — покупка Лионеля Месси. Иначе он продолжит вылетать так, как сегодня.
Гвардиолу с его стилем спасёт в ЛЧ только один трансфер — покупка Лионеля Месси. Иначе он продолжит вылетать так, как сегодня.
Салах залечил травму за неделю
Поразившие весь футбольный мир 0:3 в матче на «Энфилде» оставляли «Манчестер Сити» приблизительно один шанс из сотни на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола и сам прямо сказал, что теперь в его команду никто не верит. «Мы должны сыграть почти идеально для того, чтобы пройти “Ливерпуль”, — добавил Гвардиола на
Крупная победа над «Ливерпулем» — это тоже сродни покорению высокой горы. Со стартового свистка «горожане» должны были забыть обо всех страхах и полететь, ведь так проще оказаться на вершине, нежели мучительно взбираться на неё шаг за шагом.
Гвардиола выставил сверхатакующий состав с тремя номинальными защитниками. Венсан Компани и Илкай Гюндоган уступили место Рахиму Стерлингу и Бернарду Силве. «Ливерпуль» по дороге в Манчестер потерял одну ценную фигуру. Нет, это не лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах. Египетский нападающий, забивший и сделавший голевой пас в первой игре, но заменённый по её ходу
Самая дорогая ошибка в мире
Действительно, «Ман Сити» полетел вперёд с первого же удара по мячу. И пока игроки «Ливерпуля» пытались разобраться с тактической схемой хозяев, которые построили
С другой стороны, излишний риск мог обернуться пропущенным мячом. Значит, хозяева вынуждены были бы забивать уже пять, чтобы решить задачу. В эти минуты самый запоминающийся эпизод — стык Садио Мане и Николаса Отаменди. Аргентинец едва не получил серьёзную травму в
Зане: много, но неэффективно
Подождав
Великолепное трио «Ливерпуля» Салах — Мане — Фирмино растворилось на поле, нападающим не удавалось цепляться за мяч и взаимодействовать под прессингом «горожан». Лишь перед самым перерывом у красных прошла комбинация, которая завершилась первым ударом гостей в створ в этом матче. Правда, бил из хорошей позиции Алекс
39 голов форварда сборной Египта
На второй тайм «Ман Сити» вышел без удалённого… Гвардиолы. Не такая страшная потеря, как удаление игрока, тем не менее, ощутимая. Один гражданин Испании наказал другого за бурные споры по окончании первой половины. Видимо, Пеп негодовал
«Ливерпуль» сбивал темп контролем мяча, а «горожане» всё заметнее утомлялись. Развязка наступила на 56-й минуте. Кто уничтожил интригу? Конечно же, нападающий сборной Египта — соперника России на ЧМ-2018. Салах нереально хорош! Он отправил Мане на свидание с Эдерсоном, но и сам пошёл до конца — подобрал отскочивший мяч, отправил его в ворота. Теперь у Мо 39 голов в 44 матчах сезона.
Победу абсолютно заслуженную, несмотря на ошибку судьи. Юрген Клопп доказал, что стилистически остаётся самым неудобным тренером для
Анатолий Романов
|Манчестер Сити
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1:2
Первый тайм: 1:0
|Ливерпуль
|Хосеп Гвардьола
|Юрген Клопп
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|7
|8
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)