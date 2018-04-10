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10 апреля, источник: Чемпионат.com

«Барселона» впервые вылетела из еврокубков после победы дома с разницей в 3 мяча

«Барселона» проиграла «Роме» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Источник: Reuters

После домашней победы со счётом 4:1 сине-гранатовые проиграли в Риме на стадионе «Олимпико» — 0:3, и покидают турнира из-за правила выездного гола.

Как сообщает Gracenote Live, «Барселона» впервые в своей истории вылетела из еврокубков после домашней победы в первом матче с разницей в три или более мяча.

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