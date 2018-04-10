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«Барселона» впервые вылетела из еврокубков после победы дома с разницей в 3 мяча
«Барселона» проиграла «Роме» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.
«Барселона» проиграла «Роме» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.
После домашней победы со счётом 4:1
Как сообщает Gracenote Live, «Барселона» впервые в своей истории вылетела из еврокубков после домашней победы в первом матче с разницей в три или более мяча.