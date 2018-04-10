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10 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Сенсация! «Рома» разгромила «Барселону» и выбила ее из Лиги чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Рома» дома нанесла разгромное поражение «Барселоне» со счетом 3:0. В составе римлян отличились нападающий Эдин Джеко, полузащитник Даниеле Де Росси и защитник Костас Манолас.

Источник: РИА "Новости"

В первой встрече каталонцы победили дома со счетом 4:1. Таким образом, за счет гола, забитого на выезде, «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ.

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Лига чемпионов

¼ финала

Ответный матч

«Рома» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 3:0 (1:0).

Голы: Джеко, 6 (1:0). Де Росси, 58 — с пенальти (2:0). Манолас, 82 (3:0).

«Рома»: Алиссон, Жуан Жезус, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Стротман, Коларов, Джеко, Шик (Дженгиз Ундер, 73).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Фасио, 38. Жуан Жезус, 44. Пике, 57. Месси, 63. Луис Суарес, 72.

Судья: Тюрпен (Франция).

10 апреля. Рим. Стадион Olimpico.

Первый матч: 1:4.

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