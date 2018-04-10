Сенсация! «Рома» разгромила «Барселону» и выбила ее из Лиги чемпионов

В первой встрече каталонцы победили дома со счетом 4:1. Таким образом, за счет гола, забитого на выезде, «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ.
«Рома» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 3:0 (1:0).
Голы: Джеко, 6 (1:0). Де Росси, 58 — с пенальти (2:0). Манолас, 82 (3:0).
«Рома»: Алиссон, Жуан Жезус, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Стротман, Коларов, Джеко, Шик (Дженгиз Ундер, 73).
«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Луис Суарес.
Предупреждения: Фасио, 38. Жуан Жезус, 44. Пике, 57. Месси, 63. Луис Суарес, 72.
10 апреля. Рим. Стадион Olimpico.