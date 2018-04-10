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10 апреля, источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд. В концовке первого тайма Лерой Зане забил второй гол, но судья не засчитал гол из-за офсайда. Во втором тайме красным удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд — отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. «Сити» не сумел уйти от поражения.

В первом матче «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, красные вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» покидает турнир.

Манчестер Сити 1:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
10.04.2018, 21:45 Зрители: 53461 Плей-офф: 1/4 финала Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
2′ Габриэл Жезус (Р. Стерлинг) 33
11 Мохамед Салах 56′
9 Роберту Фирмину 77′
Составы
14′ Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Рахим Стерлинг 7
Лерой Сане 19
Габриэл Жезус 33
Фернандинью 25
30′ 74′ Бернарду Силва 20
Илкай Гюндоган 8
66′ Давид Сильва (к) 21
Серхио Агуэро 10
1 Лорис Кариус
26 Эндрю Робертсон
4 Виргил ван Дейк 65′
6 Деян Ловрен
7 Джеймс Милнер (к)
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
19 Садио Мане 14′
5 Джорджиньо Вайналдум
66 Трент Александр-Арнолд 81′ 29′
2 Натаниел Клайн
11 Мохамед Салах 89′
28 Дэнни Ингс
9 Роберту Фирмину 81′ 35′
17 Рагнар Клаван
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 2
5 Фолы 7
8 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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