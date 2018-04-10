«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд. В концовке первого тайма Лерой Зане забил второй гол, но судья не засчитал гол из-за офсайда. Во втором тайме красным удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд — отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. «Сити» не сумел уйти от поражения.