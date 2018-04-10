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«Рома» — «Барселона». Кокорин смотрит матч с трибуны
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил матч ¼ финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона».
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил матч ¼ финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона».
Форвард в «сториз» Инстаграма опубликовал фото с Олимпийского стадиона в Риме. В столице Италии он проходит реабилитацию после разрыва крестообразных связок.