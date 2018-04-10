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20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» — «Барселона»: объявлены стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

«Рома»: Алисон, Манолас, Фасио, Жуан Жесус, Флоренци, Найнгголан, Стротман, Де Росси, Коларов, Шик, Джеко.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Луис Суарес.

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