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«Рома» — «Барселона»: объявлены стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Рома»: Алисон, Манолас, Фасио, Жуан Жесус, Флоренци, Найнгголан, Стротман, Де Росси, Коларов, Шик, Джеко.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Луис Суарес.