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01:07 (мск), источник: ТАСС

В Риме и Манчестере определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

ТАСС, 10 апреля. Два ответных матча четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Риме и Манчестере. Итальянской «Роме» и английскому «Манчестер Сити» предстоит задача отыграть по три мяча в домашних матчах.

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Неделю назад «Рома» уступила испанской «Барселоне» со счетом 1:4, «Манчестер Сити» был разгромлен другим английским клубом — «Ливерпулем» (0:3). «Сити» Хосепа Гвардиолы считался едва ли не главным претендентом на победу в Лиге чемпионов, громя всех соперников по чемпионату Англии, однако Юргену Клоппу удалось полностью нейтрализовать грозную атаку манкунианцев. Даже отсутствие форварда Серхио Агуэро не может быть оправданием того, что в створ ворот «Ливерпуля» не было нанесено ни одного удара в первом матче четвертьфинала.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/4 финала, 10.04.2018, 21:45
Манчестер Сити
-Ливерпуль-

«Манчестер Сити» берет свое прежде всего за счет постоянного владения мячом, прессинга и отличной игры в отборе, не позволяя соперникам создавать голевые моменты. В чемпионате Англии «Сити» пропустил меньше всех — 24 гола, хотя лучшие игроки собраны в полузащите и нападении. Однако в нынешнем сезоне «Ливерпуль» уже забил «горожанам» семь голов, трижды «Сити» пропустили и в последнем матче чемпионата Англии. В субботу в дерби Манчестера с «Юнайтед» команда Гвардиолы потерпела второе поражение в чемпионате — 2:3.

В первом тайме «Манчестер Сити» забил два гола усилиями Венсана Компани и Илкая Гюндогана, однако после перерыва подопечные Жозе Моуринью трижды поразили ворота Эдерсона. Гвардиола сделал несколько перестановок в составе — Габриэл Жезус и Кевин Де Брёйне появились лишь во втором тайме, как и Агуэро, который будет готов и к ответной встрече с «Ливерпулем».

Задача Гвардиолы — остановить атаку «Ливерпуля». Забить три гола команде с не самыми сильными обороной и вратарем вполне реально, однако пропущенный мяч будет означать, что «Сити» нужно забить уже пять голов. При этом «Ливерпуль» лишь раз в нынешней Лиге чемпионов не сумел отличиться — в ответной игре 1/8 финала с португальским «Порту», когда в первом матче соперник пропустил пять раз.

Клопп вспомнил про 0:5

Поражение от «Манчестер Юнайтед» лишь отложило завоевание «Сити» чемпионского титула. За шесть туров до финиша отрыв от МЮ сократился до 13 очков. «Ливерпуль» же идет третьим, на четыре очка отставая от «Юнайтед». В субботу команда Клоппа также участвовала в городском дерби, сыграв вничью с «Эвертоном» (0:0).

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Хотя именно «Ливерпуль» нанес «Сити» первое поражение в чемпионате (4:3 в середине января), на своем поле в сентябре команда Гвардиолы разгромила мерсисайдцев — 5:0. Клопп вспомнил эту игру на пресс-конференции в Манчестере, заявив, что Гвардиола — лучший тренер в мире, добавив, что в футболе у каждого есть шанс, есть он и у «Сити».

По словам Клоппа, он не может с уверенностью сказать, сыграет ли в Манчестере египтянин Мохаммед Салах, получивший травму в домашней игре с «Сити». «Скорее да, чем нет», — заявил немец.

«Манчестер Сити» играл в полуфинале Лиги чемпионов два года назад под руководством Мануэля Пеллегрини, уступив «Реалу» (0:0, 0:1). «Ливерпуль» же не добирался до полуфинала главного еврокубка с 2008 года, где уступил «Челси» лишь в дополнительное время. «Ливерпулем» 10 лет назад руководил испанец Рафаэль Бенитес, с которым клуб выиграл свой последний на данный момент европейский титул — Лигу чемпионов в 2005 году.

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Антонио Матеу Лаос из Испании. Не сыграет в Манчестере капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

«Рома» надеется на чудо

«Роме» предстоит чуть более легкая задача, чем «Манчестер Сити». Три безответных мяча в ворота «Барселоны» выведут римлян в полуфинал, а в случае одного пропущенного достаточно забить четыре, тогда будет назначено дополнительное время. Однако класс команд, в отличие от первой пары, слишком различается, «Барселона» в субботу повторила рекорд по количеству матчей без поражений в чемпионате Испании подряд — 38, со счетом 3:1 победив «Леганес». Тремя голами отметился Лионель Месси, который в Лиге чемпионов выглядит не так ярко, как Криштиану Роналду, однако на предыдущей стадии трижды поразил ворота «Челси».

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В домашней игре с «Ромой» (4:1) соперники дважды поразили собственные ворота, облегчив задачу «Барселоне», однако преимущество испанского клуба не вызывало сомнений даже после гола Эдина Джеко во втором тайме. Точку поставил Луис Суарес, который не только довел результат до крупного, но и поправил собственную статистику — в нынешнем турнире уругваец ранее не забивал.

Плей-офф Лиги чемпионов не мешает «Барселоне» успешно выступать и в чемпионате Испании. После воскресной ничьей в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» отрыв от конкурентов увеличился до 11 очков. А вот «Рома» между матчами с «Барселоной» провалила игру чемпионата Италии, уступив на своем поле «Фиорентине» (0:2) и отдав третью строчку «Лацио».

Играла «Рома» практически всеми сильнейшими футболистами, включая бельгийца Раджу Наингголана, который из-за травмы пропустил матч в Барселоне. Исключено участие в предстоящем матче лишь аргентинца Диего Перотти.

По словам Эрнесто Вальверде, он многое видел в футболе, так что расслабляться «Барселоне» не стоит. Его итальянский коллега Эусебио Ди Франческо верит в чудо. «Наша задача — показать все лучшее, на что мы способны», — заявил тренер «Ромы». При этом он выразил недовольство действиями своих форвардов, которые мало бьют и мало забивают, не исключив первый в Лиге чемпионов выход на поле чеха Патрика Шика.

Два года без полуфинала

Год назад «Барселона» выйти в полуфинал Лиги чемпионов не сумела, причем не справились Месси и партнеры с итальянским «Ювентусом». А годом ранее «Барселона» проиграла в четвертьфинале мадридскому «Атлетико», так что в полуфинале клуб не выступал с 2015 года, когда в итоге завоевал главный приз.

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«Рома» же в случае выхода в полуфинал добьется лучшего результата с 1984 года, когда столичная команда проиграла в финале Кубка европейских чемпионов «Ливерпулю». В 2007 и 2008 годах «Рома» уже играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, оба раза уступив «Манчестер Юнайтед».

Матч «Рома» — «Барселона» пройдет на Олимпийском стадионе итальянской столицы, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет 13 апреля. Еще два полуфиналиста определятся в среду, когда сыграют немецкая «Бавария» и испанская «Севилья» (первый матч — 2:1), а также «Реал» и «Ювентус» (3:0).

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