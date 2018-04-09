Эрнесто Вальверде: Нам нельзя думать, что мы уже выиграли у «Ромы»

Источник: AFP 2018

«Завтра «Рома» попробует сыграть еще интенсивнее. Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку.

Я всегда допускаю мысль, что мы можем проиграть. Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть… Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у «Ромы» хорошие игроки. Мы должны быть готовы к этому.

Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.

Мы знаем, что Лео (Месси) всегда может решить исход матча. Но и нам есть кого опасаться — например, Джеко, — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.