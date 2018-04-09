Эусебио ди Франческо: Попробуем сыграть с «Барселоной» так же, как против «Челси»

Источник: AFP 2018

«Хочу увидеть в матчах те же настрой и агрессию, которые вижу на тренировках. В последних поединках с «Барселоной» и «Фиорентиной» нам не хватало футбольного цинизма. Но такие вещи не купишь на трансферном рынке — их надо развивать.

У нас есть свои ценности, которые мы обязаны уважать. Необходимо выложиться без остатка. Завтра у нас есть хороший шанс доказать, что мы оказались здесь не случайно. Так что надо думать о невозможном. Да, пока мы проигрываем в три мяча. Ситуация трудная, но мы должны хотя бы попытаться ее исправить.

Мы создаем много опасных моментов, но не можем их реализовать. Это большая проблема, которая преследует нас с начала года. Но мы работаем над этим компонентом игры и стараемся улучшить его.

Вы хотите, чтобы я сказал: «Мы не верим в свои силы»? Мы все понимаем, что будет нелегко, но у каждого из нас есть право верить. «Барселона» на выезде не так мощна, как дома, так что мы должны попытаться создать ей проблемы.

Я часто слышу разговоры о менталитете победителей. Но согласитесь, в «Роме» этого менталитета давно не было. Его нужно развивать последовательной работой. Слова тут мало что значат. Надо много трудиться и раз за разом выдавать хорошие матчи.

Ченгиз Ундер? Посмотрим после сегодняшней тренировки, но вчера он выглядел хорошо. Он точно попадет в заявку. А вот Перотти играть не будет. Честно говоря, он вряд ли успеет поправиться и к римскому дерби.

Против «Барселоны» будут играть все сильнейшие. Думать о дерби пока рано. Нужно сыграть с максимальной самоотдачей и не терять веры до финального свистка. Мы обязаны выложиться без остатка.

Раджа Наингголан легко может играть за большой клуб. Но завтра ему надо это доказать. Такой возможности он ждал с тех пор, когда еще был ребенком. У него огромный потенциал. И вот идеальный шанс его продемонстрировать. За такую возможность он должен хвататься обеими руками.

Давайте не будем забывать, что «Барселона» была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила.

Я здесь никто. Я просто часть этого клуба. Пытаюсь передать свои идеи, убедить людей. Я стараюсь вкладывать в работу всю душу. Конечно, все мы ошибаемся. Но мне нужно свести число ошибок к минимуму.

Вера в свои силы должна подпитывать нас. Нас может вдохновить домашний поединок с «Челси», мы тогда выиграли 3:0, и этот счет нас устроит завтра. Попробуем выдать такой же матч, — цитирует ди Франческо официальный сайт УЕФА.