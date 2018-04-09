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17:04 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер: Салах, скорее всего, сможет сыграть против «Манчестер Сити»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лучший бомбардир «Ливерпуля» и чемпионата Англии по футболу в нынешнем сезоне Мохамед Салах, скорее всего, сможет сыграть в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Источник: Reuters

«Сыграет ли Салах? Скорее, да, чем нет. Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он отреагирует на нагрузки. Потом примем решение», — сказал Клопп, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

Встреча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» пройдет в Манчестере во вторник и начнется в 21:45 мск. Салах получил травму в первом матче ¼ финала, который прошел на «Энфилде» 4 апреля и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Из-за травмы он пропустил мерсисайдское дерби против «Эвертона» в субботу в рамках 33-го тура чемпионата Англии.

«В мире нет идеальной футбольной команды. Но “Сити” выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы страны. Но я и до этого знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть. Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, мы бы проиграли на “Энфилде”. Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, которую создали парни своей великолепной игрой — очень, очень зрелой игрой», — добавил немецкий тренер.

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