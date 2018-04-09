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15:01 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Журналист сломал ногу, пытаясь повторить удар Роналду через себя

Идея повторить знаменитый гол форварда «Реала» Криштиану Роналду «Ювентусу» оказалась неудачной для аргентинского репортера.

Источник: AFP 2018

Мануэль Санчес из Canal Doce хотел показать, как португальцу удалось пробить через себя в ворота Джанлуиджи Буффона. Журналист хотел избежать травм, поэтому постелил матрас, чтобы смягчить падение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на принятые меры предосторожности, Санчес после прыжка приземлился на левую ногу и сломал ее.

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