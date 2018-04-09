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Журналист сломал ногу, пытаясь повторить удар Роналду через себя
Идея повторить знаменитый гол форварда «Реала» Криштиану Роналду «Ювентусу» оказалась неудачной для аргентинского репортера.
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Идея повторить знаменитый гол форварда «Реала» Криштиану Роналду «Ювентусу» оказалась неудачной для аргентинского репортера.
Мануэль Санчес из Canal Doce хотел показать, как португальцу удалось пробить через себя в ворота Джанлуиджи Буффона. Журналист хотел избежать травм, поэтому постелил матрас, чтобы смягчить падение.
Несмотря на принятые меры предосторожности, Санчес после прыжка приземлился на левую ногу и сломал ее.