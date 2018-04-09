Англичанин Оливер рассудит «Реал» и «Ювентус» в ответном матче ¼ финала ЛЧ

Источник: AP 2018

Лайнсменами на этой игре будут работать Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, дополнительные помощники рефери — Мартин Аткинсон и Андре Марринер, резервный судья — Ли Беттс.

Встреча состоится в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В первой игре в Италии «Реал» одержал крупную победу — 3:0.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей» будут обслуживать шотландские рефери во главе с Уильямом Колламом. Функции лайнсменов будут исполнять Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники — Бобби Мэдден и Джон Битон, резервный рефери — Дуглас Поттер.