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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вернблум в атаке — ошибка»: Газзаев — о тактическом поражении ЦСКА от «Арсенала»

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу разгромного поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом четвертьфинале Лиги Европы. Лондонцы уже к перерыву имели преимущество в три мяча над командой Виктора Гончаренко.

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ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

РЭМСИ — 7,5. Потрясающий гол пяткой стал украшением вечера. Сделал дубль, а затем долго бился, чтобы оформить хет-трик. Не получилось, но вряд ли валлиец сильно расстроился из-за этого.

Следует напомнить, что при Газзаеве ЦСКА в 2006 году набрал четыре очка (1:0 дома, 0:0 в гостях) в двух матчах с «Арсеналом» на групповом этапе Лиги чемпионов («канониры» на тот момент были финалистами предыдущего турнира).

ТАКТИКА

— К сожалению, не сработала тактика, выбранная конкретно на данный матч, — считает Газзаев. — Допущена ошибка в тактическом построении игры. В результате средняя линия «Арсенала» вчистую переиграла среднюю линию ЦСКА — прежде всего в опорной зоне. Натхо в одиночку совершенно не справлялся.

ВЕРНБЛУМ

— На мой взгляд, на матч надо было выходить с двумя центральными полузащитниками оборонительного плана. Одним из них непременно должен был стать Вернблум. Его самые сильные качества проявляются именно в зоне опорного полузащитника. Но Понтус против «Арсенала» действовал в атаке.

Однако это лондонский «Арсенал», а не тульский. В РФПЛ такое работает, но в Европе против столь сильного соперника выглядит, уж извините, просто смешно.

ОДИН ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК ВМЕСТО ДВУХ

— Объясню, почему так важно иметь двух опорных хавбеков, строго выполняющих свои функции. У ЦСКА в атаку активно подключались фланговые защитники — Щенников и Кучаев. Их зоны должны контролировать опорные хавбеки. Когда команда теряет мяч впереди, крайний защитник не успевает вернуться — и в его зону.

смещается один из двух опорных. Но Натхо не мог никуда смещаться, поскольку действовал в одиночку — либо если смещался, то оголял зону опорного.

Форвард Ляказетт у «Арсенала» создавал глубину атаки, поэтому три наших защитника сидели глубоко. В итоге на флангах постоянно возникали провалы. Доходило до того, что игроки «Арсенала» начали играть в стеночку на линии штрафной, потому что не встречали сопротивления; один Натхо не мог выполнять оборонительные, разрушительные действия.

А Вернблум в это время стоял где-то впереди — видимо, в надежде, что с кем-то пободается или скинет мяч. С его скоростными качествами невозможно убежать в контратаку.

Один гол команда Виктора Гончаренко забила | Источник: Спорт-Экспресс

БЕРЕЗУЦКИЕ И ИГНАШЕВИЧ

— Сейчас на Игнашевича и Березуцких обрушилась критика, многие опять стали вспоминать про то, сколько им лет. Но дело вообще не в возрасте! Их троих оставили на растерзание. Просто разрывали. Соперники слева врываются, справа врываются, по центру врываются — и никто их не сопровождает. Что ты здесь можешь сделать?! В обороне — проходной двор. Да один только Рэмси постоянно получал мяч, будучи совершенно свободным, забил два гола и мог еще несколько.

КАК МОЖНО БЫЛО СЫГРАТЬ

— На острие атаки, на мой взгляд, следовало поставить Мусу. Нигериец мог бы эффективно использовать свои скоростные качества в контратакующей игре. А из глубины его поддерживали бы Дзагоев с Головиным, способные вскрыть оборону нестандартными ходами. Плюс — активные подключения флангов. В опорной зоне — Вернблум и второй хавбек с четким оборонительным заданием. Возможно, Миланов.

В случае срыва атаки один из опорных полузащитников перекрывал бы опустевшую зону на фланге. Допустим, если в атаку подключается Кучаев, его зону закрывает Вернблум, а Миланов остается в центре. Если подключается Щенников, то его зону закрывает Миланов. Таким образом, сохраняется целостность оборонительной линии — и каждая потеря мяча в атаке не оборачивается катастрофой. Кроме того, два фланговых игрока не должны подключаться вперед одновременно.

Недостаточно просто выбрать схему с тремя центральными защитниками, ее еще и играть надо правильно. Вот тогда и Березуцкие с Игнашевичем будут выглядеть совершенно иначе. А в четверг в Лондоне их троих атаковало пятеро футболистов «Арсенала». Да еще каких — Ляказзетт, Мхитарян, Рэмси, Езил, Уилшир, которые эффективно меняли направления атак благодаря быстрому перемещению мяча.

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО | Источник: Спорт-Экспресс

СТРАТЕГИЯ

— Я сильно разочарован рядом ошибок, допущенных на таком уровне. Считаю, что налицо не только тактическая ошибка в построении игры в конкретном матче, но и стратегическая — то есть ошибка в выборе СТРАТЕГИИ на двухматчевое противостояние. Надо было стратегически выстроить тактику первого и второго матча.

Вот смотрите. Было понятно, что «Арсенал» дома будет атаковать и владеть преимуществом. В первом из двух матчей ни в коем случае нельзя было ввязываться в активный обмен атаками! Следовало максимально строго действовать в обороне и использовать контратаки. Да только Вернблум никогда не убежит, а вот Муса — может.

РЕЗЮМЕ

— Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре. Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!

Сейчас многие говорят про разницу в индивидуальном мастерстве футболистов двух команд — но лично я убежден, что матч был проигран прежде всего тактически.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 4:1
ЦСКА
5.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/4 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Виктор Гончаренко
Голы
9′ Аарон Рэмси (Э. Бельерин, М. Езил) 8
23′ Александр Ляказетт 9
28′ Аарон Рэмси (М. Езил) 8
35′ Александр Ляказетт (М. Езил, Г. Джака) 9
17 Александр Головин 15′
Составы
Петр Чех 33
78′ Эктор Бельерин 24
Начо Монреаль 18
Лоран Косьельни (к) 6
Шкодран Мустафи 20
Аарон Рэмси 8
57′ Гранит Джака 29
Месут Езил 11
61′ Генрих Мхитарян 7
Алекс Ивоби 17
74′ Джек Уилшир 10
Мохамед Эль-Ненни 35
74′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
35 Игорь Акинфеев (к) 74′
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
89 Константин Кучаев
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
10 Алан Дзагоев 65′ 31′
11 Виктор Винисиус Витинью
7 Ахмед Муса 83′ 51′
80 Хетаг Хосонов
66 Бибрас Натхо 74′
8 Георгий Миланов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
11 Фолы 14
7 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Боковой судья Роман Слышко (Словакия)
Боковой судья Иво Надворник (Чехия)
За воротами Петр Арделеану (Чехия)
За воротами Карел Грубеш (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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