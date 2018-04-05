«Вернблум в атаке — ошибка»: Газзаев — о тактическом поражении ЦСКА от «Арсенала»

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ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

РЭМСИ — 7,5 . Потрясающий гол пяткой стал украшением вечера. Сделал дубль, а затем долго бился, чтобы оформить хет-трик. Не получилось, но вряд ли валлиец сильно расстроился из-за этого.

Следует напомнить, что при Газзаеве ЦСКА в 2006 году набрал четыре очка (1:0 дома, 0:0 в гостях) в двух матчах с «Арсеналом» на групповом этапе Лиги чемпионов («канониры» на тот момент были финалистами предыдущего турнира).

ТАКТИКА

— К сожалению, не сработала тактика, выбранная конкретно на данный матч, — считает Газзаев. — Допущена ошибка в тактическом построении игры. В результате средняя линия «Арсенала» вчистую переиграла среднюю линию ЦСКА — прежде всего в опорной зоне. Натхо в одиночку совершенно не справлялся.

ВЕРНБЛУМ

— На мой взгляд, на матч надо было выходить с двумя центральными полузащитниками оборонительного плана. Одним из них непременно должен был стать Вернблум. Его самые сильные качества проявляются именно в зоне опорного полузащитника. Но Понтус против «Арсенала» действовал в атаке.

Однако это лондонский «Арсенал», а не тульский. В РФПЛ такое работает, но в Европе против столь сильного соперника выглядит, уж извините, просто смешно.

ОДИН ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК ВМЕСТО ДВУХ

— Объясню, почему так важно иметь двух опорных хавбеков, строго выполняющих свои функции. У ЦСКА в атаку активно подключались фланговые защитники — Щенников и Кучаев. Их зоны должны контролировать опорные хавбеки. Когда команда теряет мяч впереди, крайний защитник не успевает вернуться — и в его зону.

смещается один из двух опорных. Но Натхо не мог никуда смещаться, поскольку действовал в одиночку — либо если смещался, то оголял зону опорного.

Форвард Ляказетт у «Арсенала» создавал глубину атаки, поэтому три наших защитника сидели глубоко. В итоге на флангах постоянно возникали провалы. Доходило до того, что игроки «Арсенала» начали играть в стеночку на линии штрафной, потому что не встречали сопротивления; один Натхо не мог выполнять оборонительные, разрушительные действия.

А Вернблум в это время стоял где-то впереди — видимо, в надежде, что с кем-то пободается или скинет мяч. С его скоростными качествами невозможно убежать в контратаку.

Один гол команда Виктора Гончаренко забила | Источник: Спорт-Экспресс

БЕРЕЗУЦКИЕ И ИГНАШЕВИЧ

— Сейчас на Игнашевича и Березуцких обрушилась критика, многие опять стали вспоминать про то, сколько им лет. Но дело вообще не в возрасте! Их троих оставили на растерзание. Просто разрывали. Соперники слева врываются, справа врываются, по центру врываются — и никто их не сопровождает. Что ты здесь можешь сделать?! В обороне — проходной двор. Да один только Рэмси постоянно получал мяч, будучи совершенно свободным, забил два гола и мог еще несколько.

КАК МОЖНО БЫЛО СЫГРАТЬ

— На острие атаки, на мой взгляд, следовало поставить Мусу. Нигериец мог бы эффективно использовать свои скоростные качества в контратакующей игре. А из глубины его поддерживали бы Дзагоев с Головиным, способные вскрыть оборону нестандартными ходами. Плюс — активные подключения флангов. В опорной зоне — Вернблум и второй хавбек с четким оборонительным заданием. Возможно, Миланов.

В случае срыва атаки один из опорных полузащитников перекрывал бы опустевшую зону на фланге. Допустим, если в атаку подключается Кучаев, его зону закрывает Вернблум, а Миланов остается в центре. Если подключается Щенников, то его зону закрывает Миланов. Таким образом, сохраняется целостность оборонительной линии — и каждая потеря мяча в атаке не оборачивается катастрофой. Кроме того, два фланговых игрока не должны подключаться вперед одновременно.

Недостаточно просто выбрать схему с тремя центральными защитниками, ее еще и играть надо правильно. Вот тогда и Березуцкие с Игнашевичем будут выглядеть совершенно иначе. А в четверг в Лондоне их троих атаковало пятеро футболистов «Арсенала». Да еще каких — Ляказзетт, Мхитарян, Рэмси, Езил, Уилшир, которые эффективно меняли направления атак благодаря быстрому перемещению мяча.

Главный тренер ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО | Источник: Спорт-Экспресс

СТРАТЕГИЯ

— Я сильно разочарован рядом ошибок, допущенных на таком уровне. Считаю, что налицо не только тактическая ошибка в построении игры в конкретном матче, но и стратегическая — то есть ошибка в выборе СТРАТЕГИИ на двухматчевое противостояние. Надо было стратегически выстроить тактику первого и второго матча.

Вот смотрите. Было понятно, что «Арсенал» дома будет атаковать и владеть преимуществом. В первом из двух матчей ни в коем случае нельзя было ввязываться в активный обмен атаками! Следовало максимально строго действовать в обороне и использовать контратаки. Да только Вернблум никогда не убежит, а вот Муса — может.

РЕЗЮМЕ

— Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре. Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!