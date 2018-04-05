Мхитарян пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с ЦСКА

Ранее предполагалось, что армянин не сыграет только с «Саутгемптоном» в 33-м туре, но после обследования сроки восстановления увеличились до шести недель.

Отметим, Мхитарян перешел в «Арсенал» из «МЮ» в январе. С тех пор он провел 12 матчей в составе команды, в которых забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.