Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Мхитарян пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с ЦСКА
Нападающий «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит остаток сезона
Нападающий «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит остаток сезона
Ранее предполагалось, что армянин не сыграет только с «Саутгемптоном» в 33-м туре, но после обследования сроки восстановления увеличились до шести недель.
Отметим, Мхитарян перешел в «Арсенал» из «МЮ» в январе. С тех пор он провел 12 матчей в составе команды, в которых забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.
|Арсен Венгер
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)
|Боковой судья
|Роман Слышко (Словакия)
|Боковой судья
|Иво Надворник (Чехия)
|За воротами
|Петр Арделеану (Чехия)
|За воротами
|Карел Грубеш (Чехия)