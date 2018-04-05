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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мхитарян пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с ЦСКА

Нападающий «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит остаток сезона из-за повреждения, которое он получил в первом четвертьфинале Лиги Европы с ЦСКА (4:1), сообщает Mirror.

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22
фотографии

Ранее предполагалось, что армянин не сыграет только с «Саутгемптоном» в 33-м туре, но после обследования сроки восстановления увеличились до шести недель.

Отметим, Мхитарян перешел в «Арсенал» из «МЮ» в январе. С тех пор он провел 12 матчей в составе команды, в которых забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 4:1
ЦСКА
5.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/4 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Виктор Гончаренко
Голы
9′ Аарон Рэмси 8
23′ Александр Ляказетт 9
28′ Аарон Рэмси 8
35′ Александр Ляказетт 9
17 Александр Головин 15′
Составы
Петр Чех 33
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Лоран Косьельни 6
79′ Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Аарон Рэмси 8
57′ Гранит Джака 29
74′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
75′ Джек Уилшир 10
Мохамед Эль-Ненни 35
61′ Генрих Мхитарян 7
Алекс Ивоби 17
35 Игорь Акинфеев 74′
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
4 Сергей Игнашевич
3 Понтус Вернблум
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
7 Ахмед Муса 83′ 51′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 64′ 31′
11 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо 74′
8 Георгий Миланов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Боковой судья Роман Слышко (Словакия)
Боковой судья Иво Надворник (Чехия)
За воротами Петр Арделеану (Чехия)
За воротами Карел Грубеш (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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