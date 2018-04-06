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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов по итогам голосования среди болельщиков.

Источник: Reuters

По итогам опроса на официальном сайте УЕФА египтянин получил 53% голосов.

Второе место занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду, за которого отдали голоса 35% респондентов. Третьим стал хавбек «Баварии» Хамес Родригес, получивший 5% голосов, а четвёртым — защитник «Барселоны» Жерар Пике (4%).

Салах в первом четвертьфинале с «Манчестер Сити» (3:0) стал автором одного из голов в ворота соперника.

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