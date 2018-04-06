Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

По итогам опроса на официальном сайте УЕФА египтянин получил 53% голосов.

Второе место занял нападающий «Реала» Криштиану Роналду, за которого отдали голоса 35% респондентов. Третьим стал хавбек «Баварии» Хамес Родригес, получивший 5% голосов, а четвёртым — защитник «Барселоны» Жерар Пике (4%).

Салах в первом четвертьфинале с «Манчестер Сити» (3:0) стал автором одного из голов в ворота соперника.