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Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели в Лиге Европы
Стали известны имена футболистов, которые попали в команду недели в Лиге Европы по итогам первых матчей ¼ финала турнира, сообщает
Стали известны имена футболистов, которые попали в команду недели в Лиге Европы по итогам первых матчей ¼ финала турнира, сообщает
В состав команды вошли сразу пять представителей лондонского «Арсенала», разгромившего ЦСКА со счётом 4:1.
Команда недели в Лиге Европы:
Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи (оба — «Арсенал»), Диего Годин, Хуанфран (оба — «Атлетико»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Лукас Лейва, Сенад Лучич (оба — «Лацио»), Аарон Рэмси, Месут Озил, Александр Ляказетт (все — «Арсенал»).
Ответные четвертьфинальные матчи команд состоятся 12 апреля.