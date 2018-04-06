9 важных событий Лиги Европы, которые вы могли пропустить
Россияне накануне выходили на поле не только в Лондоне.
Россияне накануне выходили на поле не только в Лондоне.
1. Меньше чем полминуты понадобилось «Атлетико», чтобы открыть счёт в своём матче. Защитник «Спортинга» серьёзно ошибся, и Коке с передачи Диего Косты расстрелял ворота, забив самый быстрый гол «Атлетико» в еврокубках. Кстати, второй мяч тоже не обошёлся без ляпсуса защитника. Жереми Матьё пропустил мяч между ног, позволив Гризманну убежать один на один с вратарём.
2. «Атлетико» до девяти матчей продлил внушительную серию побед на своём поле. Более того, во всех этих матчах мадридцы не пропустили ни гола. В Лиге Европы команда Симеоне пока только выигрывает, забив 15 мячей в 5 играх.
3. Встречу судил российский рефери Сергей Карасёв, и перед матчем это вызвало серьёзные вопросы у «Спортинга». Дело в том, что Карасёв обслуживал матч португальцев с «Шальке-04» в сезоне-2014/15. «Спортинг» тогда вылетел, и клуб обвинил в этом нашего рефери. Клуб подал протест против назначения судьи на очередной матч, но УЕФА не стал его рассматривать. В Мадриде вопросов к Карасёву не появилось: Сергей отсудил на уровне.
1. Немецкий клуб в этом сезоне дебютировал в еврокубках и стал первым за последние десять лет дебютантом, дошедшим до ¼ финала. В последний раз такой трюк удался «Хетафе» в сезоне-2007/08. Неужели этим не ограничится?
2. Первый сезон в еврокубках — время исторических достижений. «Лейпциг» в этом матче установил одно из них, впервые сыграв на ноль в еврокубках. Ждать «сухаря» пришлось 10 игр.
3. Итоговый счёт не должен вводить в заблуждение тех, кто не видел матч: «Марсель» был неплох и уж точно создал не меньше голевых моментов. Если бы не грубая ошибка вратаря Йоана Пеле (нет, не родственник), счёт запросто мог стать другим. Слабая реализация продолжает оставаться бичом французских клубов.
1. Форвард римлян Чиро Иммобиле, забив мяч в этой игре, приблизился к званию лучшего бомбардира с семью забитыми голами. Из тех, кто остался в турнире, столько же только у Жермена из «Марселя». Впереди — вылетевшие Боакье и Андре Силва (по 8), Кокорин (9) и Адурис (11).
2. А вот в составе австрийцев играет главный распасовщик этой Лиги Европы Штефан Ляйнер. На его счету — 7 голевых передач в 13 играх. Накануне Ляйнер не улучшил статистику и позволил Озилу серьёзно сократить отрыв. После двух голевых в матче с ЦСКА у Озила теперь четыре паса.
3. «Лацио» прервал внушительную беспроигрышную серию «Ред Булла». Зальцбург не проигрывал 35 матчей — с августа прошлого года. Если брать сезон в целом, команда уступила лишь дважды в 49 матчах. Как будет с итоговым результатом, пока непонятно, но впечатлить своих фанов австрийцы уже смогли.