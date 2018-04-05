ЦСКА снова проиграл в Англии и практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы

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Перед игрой в прессе практически поминутно был восстановлен матч «Арсенала» и ЦСКА в Лиге чемпионов 12-летней давности, который завершился в Лондоне со счетом 0:0. В России вспоминали фарт армейцев, который позволил не пропустить, а в Англии удивлялись, что за эти годы не изменился состав обороны ЦСКА — в воротах по-прежнему Игорь Акинфеев, в защите — Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Долголетию Арсена Венгера во главе «Арсенала» в Лондоне уже никто не удивляется.

12 лет назад «Арсенал» не смог забить ЦСКА в обеих встречах. В этот же раз ЦСКА не продержался и 10 минут, быстрый гол уже через девять мирнуь после стартового свистка забил Аарон Рэмзи. Армейцы сравняли счет очень быстро благодаря великолепному штрафному в исполнении Александра Головина. ЦСКА не отсиживался в обороне, играл на встречных курсах, чем и воспользовался «Арсенал».

Хозяева эффективно контратаковали и до перерыва забили еще трижды — дубли оформили Рэмзи и Александр Ляказетт. Второй тайм прошел скучнее, но только из-за отсутствия забитых мячей. «Арсенал» создал множество моментов, но реализация оказалась такой же, как и в далеком 2006 году в исполнении Робина ван Перси и Тьерри Анри. ЦСКА же с большим трудом доходил до чужих ворот и не сумел сделать счет более приемлемым.

Что касается обстановки вокруг матча, то все прошло максимально спокойно. Активных болельщиков ЦСКА на гостевом секторе собралось порядка 250 человек, традиционно поддержать друзей приехали болельщики сербского «Партизана» и польского «Видзева». На центральных трибунах болельщиков в армейской атрибутике было заметно больше.

Никаких инцидентов на трибунах и в окрестностях стадиона перед матчем не произошло, а на прощание диктор сказал несколько теплых слов гостям из России: «Спасибо, что приехали! Желаем легкой дороги домой и ждем вас снова».

Венгер похвалил ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции не выглядел расстроенным, несмотря на крупное поражение. «Считаю, тактика выбрана правильная, чтобы получить опыт, чтобы прогрессировали наши игроки в дальнейшем, — подчеркнул он. — Такой футбол очень нравится болельщикам».

«По ходу всей игры мне казалось, что мы найдем свой ритм, но так его и не поймали. Счет крупный, но мы понимали, к кому приехали. Мы играли в очень открытый футбол, было жарко у наших ворот», — также отметил Гончаренко.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в своем комментарии после игры очень уважительно отозвался о ЦСКА. «Я думаю, что ЦСКА — очень хорошая команда, которая показала очень хороший технический уровень. В их составе очень подвижные и умные игроки, они играли в атакующий футбол. Не хочу называть имена, но у них много хороших футболистов», — отметил Венгер.

На личности француз переходить не стал, но очевидно, что речь в первую очередь шла о Головине. СМИ настойчиво продолжают отправлять 21-летнего российского полузащитника в «Арсенал», но до и после матча в Лондоне спикерам удалось обойти эту тему.

Головин не теряет оптимизма

Гончаренко же открыто хвалил Головина и подчеркнул, что он не отказывается от своих слов о том, что его полузащитник играет на уровне хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. «Головин — один из лучших игроков в матче. Ранее я говорил, что он играет на уровне Поля Погба, и в наших СМИ была ирония. Но сейчас я снова скажу, что он сыграл на высоком уровне», — сказал Гончаренко.

«Буду ли доверять Головину пробивать штрафные удары? Правильно говорить не доверять, а вообще отдать ему все стандартные положения в непосредственной близости от штрафной площади», — добавил тренер армейцев.

Сам Головин после матча был настроен оптимистично по отношению к ответной игре. «Шансы есть, потому что “Арсенал” — это команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику», — сказал он.

Российские клубы шесть раз уступали со счетом 1:4 в первом матче на стадиях плей-офф в еврокубках (с учетом уже не существующего Кубка Интертото), и никому не удавалось отыгрывать эту разницу.