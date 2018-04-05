«Надо отдать Головину все стандарты»: что говорили Гончаренко и Венгер

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— Начиная с 20 минуты казалось, что мы должны поймать ритм. Скорость атак «Арсенала» была непривычна для нас. Не сказать, что сильно разочарован, но счёт неприятный. Достаточно растянуто оборонялись, отходили далеко, поэтому оставляли зоны. Мы играли в открытый футбол, поэтому было жарко у наших ворот. Но чтобы получить опыт на таком уровне, особенно молодым игрокам, нужно играть именно так. А когда играешь с «Арсеналом», стоит ожидать такого результата. Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, что-то похожее, но не с таким счётом, мы увидим в Москве.

— Шансы на выход в следующий раунд?

— Мы внутри команды говорим, что не надо перескакивать. Мы готовимся к «Динамо», и будет сложный матч с «Арсеналом». Нужно двигаться поступательно. Думаю, нас можно понять — надо восстановиться и подготовиться к игре.

— Что произошло после того, как сравняли счёт?

— Мы понимаем, кто нам противостоял. «Арсенал» обыграл раньше «Сток» с крупным счётом. Лучше говорить о том, как соперник играл в атаке, а не о том, что с нами произошло.

— Как себя чувствует Фернандес? Сыграет в Москве в ответном матче?

— Теоретически шансы есть, но на практике большие сомнения. Сыграет, если на 100 процентов будет готов.

— Головин забил со штрафного, раньше не забивал. Может, стоит доверять и дальше?

— Надо дать ему возможность бить все стандарты. Кстати, почему молчат англичане? Мы всё ещё ждём вас в Москве на ЧМ — задавайте вопросы и приезжайте.

— Как оцените в целом Головина? У него был особый настрой?

— Особый настрой чреват тем, что можно перегореть. С ним это не произошло. Я после матча с «МЮ» говорил, что он сыграл на уровне Погба — это вызвало иронию. Я не отказываюсь своих слов, он был одним из лучших, действовал на той скорости, которая нам была нужна.

— Пенальти, на ваш взгляд, был назначен справедливо?

— Комментировать судейство — выпускать пар. Нужно не концентрироваться на этом, аккумулировать энергию на следующий матч.

— Кто опаснее всего был в Арсенале?

— Наверное, Озил. Мы знали, что Рэмзи будет подключаться — но мало знать. Мы знали, что надо перехватывать мячи, но это к сожалению не происходило.

— С чем вызван выход Кучаева на правом фланге обороны? Оправдано?

— У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Было всего 5 игроков, которых можно использовать в защите. Моментами растерялся, но это большой опыт для него и для Хосонова.

Арсен Венгер осыпал соперника комплиментами.

— Сегодня нам было непросто. Соперник пользовался каждой ошибкой, допущенной нами. Во втором тайме ЦСКА тоже выглядел уверенным, технически подкованным. Они доставили немало проблем, но нам удалось забить. После первого тайма нужно было держать в голове, что игра ещё не закончена — нужно было закончить в том же духе.

ЦСКА — хорошая команда, быстрая в атаке. Игроки очень умно обращаются с мячом, играют в очень атакующем стиле. Многие команды, приезжающие сюда, играют очень оборонительно — мы не привыкли к такой игре в исполнении гостей на «Эмирейтс».

— Кого выделили бы в составе ЦСКА?

— У них хорошие игроки, индивидуально я бы никого не хотел выделять.

— Травма Оспины серьёзная?

— Снимок сегодня был оптимистичным, хотя вчера мы опасались, что там нечто серьёзное. На тренировке он двигался назад при ударе — и растянул лодыжку.

— Какие дальнейшие перспективы у «Арсенала» в турнире?

— Слишком рано говорить о дальнейших стадиях Лиги Европы. Надо просто готовиться к каждой следующей игре.

— Как вы оцените игру Рэмзи?