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01:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия лишилась шансов опередить Францию и выйти на пятое место в рейтинге УЕФА

По итогам этой еврокубковой недели Россия и её ближайший конкурент в лице Франции никак не изменили своё положение в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Источник: AFP 2018

В первых матчах четвертьфинала Лиги Европы ЦСКА разгромно проиграл «Арсеналу» (1:4), а «Марсель» уступил «РБ Лейпциг» (0:1). До сегодняшнего дня у России оставались шансы опередить Францию в рейтинге УЕФА, если бы ЦСКА выиграл во всех оставшихся матчах турнира, включая финал, а «Марсель» бы вылетел на стадии четвертьфинала после двух поражений. Однако теперь Россия не сможет опередить Францию в нынешнем сезоне даже теоретически.

Франция (55,415) находится на пятом месте в рейтинге ассоциаций УЕФА, Россия (53,182) — шестая. Португалия (46,915), которая располагается на седьмом месте, не имеет даже теоретических шансов обогнать Россию. Лидером рейтинга остаётся Испания (104,855).

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