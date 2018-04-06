Россия лишилась шансов опередить Францию и выйти на пятое место в рейтинге УЕФА

В первых матчах четвертьфинала Лиги Европы ЦСКА разгромно проиграл «Арсеналу» (1:4), а «Марсель» уступил «РБ Лейпциг» (0:1). До сегодняшнего дня у России оставались шансы опередить Францию в рейтинге УЕФА, если бы ЦСКА выиграл во всех оставшихся матчах турнира, включая финал, а «Марсель» бы вылетел на стадии четвертьфинала после двух поражений. Однако теперь Россия не сможет опередить Францию в нынешнем сезоне даже теоретически.