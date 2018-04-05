«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно

Источник: Спорт-Экспресс

НОВАЯ ЭМБЛЕМА ЦСКА

«Арсенал» — это не только клуб, но и станция метро и целый район. Даже во внематчевые дни север Лондона говорит на пороховом языке. Здесь немало пабов имени «Арсенала», а в одном из них, «Толлингтоне», даже установлен памятник болельщику клуба.

В день игры район преображается. Повсюду вырастают торговые точки с атрибутикой «Арсенала» и едой. Одна лавка зазывает болельщиков потрясающей вывеской: «Обслуживаем болельщиков “Арсенала” уже 25 лет!» Вот он — знак качества.

Официальные матчевые шарфы не продаются — «Арсенал», как и многие английские клубы, считает половинчатую атрибутику моветоном. Но неофициально можно было приобрести шарф с якобы эмблемой «Арсенала» на одной стороне и гербом армейцев на другой. Правда, аббревиатура ЦСКА на нем была написана латиницей.

Другие шарфы тоже странные. На одном из них был изображен якобы Мхитарян, но на деле — человек, похожий на Нойера и экс-защитника «МЮ» Брауна.

ПОЛЯКИ И СЕРБЫ ЗА АРМЕЙЦЕВ

В целом, накануне матча у стадиона было довольно тихо. Фанаты лениво брели к своим местам, по пути покупали хот-доги, о чем-то мило беседовали, как вдруг со стороны станции «Холлоуэй Роуд» донесся шум. Это с кричалками и песнями шли болельщики, поддерживающие ЦСКА. Я специально не написал «фанаты ЦСКА», потому что это не так: группа из сотни болельщиков скандировала что-то на польском, а один из них размахивал черно-белым шарфом с надписью «Ненавидим «Спартак».

Как выяснилось, преимущественно это были поклонники польского «Видзева», а также сербского «Партизана» — клубов-побратимов ЦСКА. Они только пели и кричали, хотя один из болельщиков «Арсенала» пытался их спровоцировать. Однако находившиеся рядом стюарды и полицейские предотвратили стычку.

Местный корреспондент попытался что-то спросить у поляков, но те отказались и со злобой улыбнулись ему, сказав что-то на ломаном английском. Журналист решил дальше не продолжать.

НАПРАСНОЕ ЧУДО

На «Эмирейтс» собрался почти полный стадион, но местами зияли дыры. Причин такой посещаемости две: недовольство фанатами Арсеном Венгером и Лига Европы. Но наши клубы, в том числе ЦСКА, были бы счастливы, если бы на их стадионы приходило такое количество зрителей.

Венгер Венгером, но поддержка у «Арсенала» была мощной. Пела арена так, будто в клубе все идеально. По крайней мере, на поле точно все выглядело безупречно: «Арсенал» за первый тайм забил четыре мяча в ворота Акинфеев, причем второй гол Рэмси вышел шедевральным — валлиец элегантным касанием перекинул голкипера армейцев.

Ладно, почти безупречно. После резвого старта «Арсенала», когда Рэмси открыл счет со второй попытки (первую зарубил офсайд), Головин заработал штрафной в 20 метрах от ворот Чеха. Сам заработал, сам установил мяч и сам реализовал штрафной. Поразительно, что за четыре сезона в ЦСКА Головин никогда не исполнял прямой удар со «стандарта», а тут, когда на бровке стоит сам Венгер, вызвался и пробил. Изумительный гол.

ПОЧТИ КАК «СПАРТАК» НА «ЭНФИЛДЕ»

На предматчевой пресс-конференции я спрашивал у тренера «Арсенала» про Головина, но он отказался отвечать. По виду Венгера было ясно, что он вообще слышит эту фамилию впервые (такое возможно — кандидатуру Головина в «Арсенал» могут продавливать другие люди). Что ж, во время объявления автора гола Венгер услышал эту фамилию во второй раз.

ЦСКА играл достойно, но слишком авантюрно. Виктор Гончаренко перед матчем упоминал, что в Европе на выезде красно-синие выступают лучше, так как втягиваются в атакующий футбол. Все хорошо в меру. ЦСКА в Лондоне действительно пытался открыто нападать, но это было крайне неэффективно. Венгер с первого дня в «Арсенале» прививал команде позиционную игру, так что она заточена идеально. В Англии все давно знают, как обезвредить «Арсенал», поэтому у него и возникают проблемы.

После перерыва ЦСКА стал играть чуть глубже, да и «Арсенал» сбавил обороты — первый тайм расслабил лондонцев, так что они стали позволять себе вольности вроде бессмысленных финтов. Однажды Рэмси попал в штангу, а в нескольких эпизодах Акинфеев сотворил чудеса, так что ЦСКА еще повезло — матч вполне мог завершиться с пугающей для российских клубов разностью в семь мячей. Ну, а так — остается хотя бы формальный шанс.