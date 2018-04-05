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01:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно

ЦСКА не справился с мощью команды Арсена Венгера. Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

НОВАЯ ЭМБЛЕМА ЦСКА

«Арсенал» — это не только клуб, но и станция метро и целый район. Даже во внематчевые дни север Лондона говорит на пороховом языке. Здесь немало пабов имени «Арсенала», а в одном из них, «Толлингтоне», даже установлен памятник болельщику клуба.

В день игры район преображается. Повсюду вырастают торговые точки с атрибутикой «Арсенала» и едой. Одна лавка зазывает болельщиков потрясающей вывеской: «Обслуживаем болельщиков “Арсенала” уже 25 лет!» Вот он — знак качества.

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Официальные матчевые шарфы не продаются — «Арсенал», как и многие английские клубы, считает половинчатую атрибутику моветоном. Но неофициально можно было приобрести шарф с якобы эмблемой «Арсенала» на одной стороне и гербом армейцев на другой. Правда, аббревиатура ЦСКА на нем была написана латиницей.

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Другие шарфы тоже странные. На одном из них был изображен якобы Мхитарян, но на деле — человек, похожий на Нойера и экс-защитника «МЮ» Брауна.

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ПОЛЯКИ И СЕРБЫ ЗА АРМЕЙЦЕВ

В целом, накануне матча у стадиона было довольно тихо. Фанаты лениво брели к своим местам, по пути покупали хот-доги, о чем-то мило беседовали, как вдруг со стороны станции «Холлоуэй Роуд» донесся шум. Это с кричалками и песнями шли болельщики, поддерживающие ЦСКА. Я специально не написал «фанаты ЦСКА», потому что это не так: группа из сотни болельщиков скандировала что-то на польском, а один из них размахивал черно-белым шарфом с надписью «Ненавидим «Спартак».

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Как выяснилось, преимущественно это были поклонники польского «Видзева», а также сербского «Партизана» — клубов-побратимов ЦСКА. Они только пели и кричали, хотя один из болельщиков «Арсенала» пытался их спровоцировать. Однако находившиеся рядом стюарды и полицейские предотвратили стычку.

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Местный корреспондент попытался что-то спросить у поляков, но те отказались и со злобой улыбнулись ему, сказав что-то на ломаном английском. Журналист решил дальше не продолжать.

НАПРАСНОЕ ЧУДО

На «Эмирейтс» собрался почти полный стадион, но местами зияли дыры. Причин такой посещаемости две: недовольство фанатами Арсеном Венгером и Лига Европы. Но наши клубы, в том числе ЦСКА, были бы счастливы, если бы на их стадионы приходило такое количество зрителей.

Венгер Венгером, но поддержка у «Арсенала» была мощной. Пела арена так, будто в клубе все идеально. По крайней мере, на поле точно все выглядело безупречно: «Арсенал» за первый тайм забил четыре мяча в ворота Акинфеев, причем второй гол Рэмси вышел шедевральным — валлиец элегантным касанием перекинул голкипера армейцев.

Ладно, почти безупречно. После резвого старта «Арсенала», когда Рэмси открыл счет со второй попытки (первую зарубил офсайд), Головин заработал штрафной в 20 метрах от ворот Чеха. Сам заработал, сам установил мяч и сам реализовал штрафной. Поразительно, что за четыре сезона в ЦСКА Головин никогда не исполнял прямой удар со «стандарта», а тут, когда на бровке стоит сам Венгер, вызвался и пробил. Изумительный гол.

ПОЧТИ КАК «СПАРТАК» НА «ЭНФИЛДЕ»

На предматчевой пресс-конференции я спрашивал у тренера «Арсенала» про Головина, но он отказался отвечать. По виду Венгера было ясно, что он вообще слышит эту фамилию впервые (такое возможно — кандидатуру Головина в «Арсенал» могут продавливать другие люди). Что ж, во время объявления автора гола Венгер услышал эту фамилию во второй раз.

ЦСКА играл достойно, но слишком авантюрно. Виктор Гончаренко перед матчем упоминал, что в Европе на выезде красно-синие выступают лучше, так как втягиваются в атакующий футбол. Все хорошо в меру. ЦСКА в Лондоне действительно пытался открыто нападать, но это было крайне неэффективно. Венгер с первого дня в «Арсенале» прививал команде позиционную игру, так что она заточена идеально. В Англии все давно знают, как обезвредить «Арсенал», поэтому у него и возникают проблемы.

После перерыва ЦСКА стал играть чуть глубже, да и «Арсенал» сбавил обороты — первый тайм расслабил лондонцев, так что они стали позволять себе вольности вроде бессмысленных финтов. Однажды Рэмси попал в штангу, а в нескольких эпизодах Акинфеев сотворил чудеса, так что ЦСКА еще повезло — матч вполне мог завершиться с пугающей для российских клубов разностью в семь мячей. Ну, а так — остается хотя бы формальный шанс.

Гоша ЧЕРНОВ
из Лондона.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 4:1
ЦСКА
5.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/4 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Виктор Гончаренко
Голы
9′ Аарон Рэмси 8
23′ Александр Ляказетт 9
28′ Аарон Рэмси 8
35′ Александр Ляказетт 9
17 Александр Головин 15′
Составы
Петр Чех 33
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Лоран Косьельни 6
79′ Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Аарон Рэмси 8
57′ Гранит Джака 29
74′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
75′ Джек Уилшир 10
Мохамед Эль-Ненни 35
61′ Генрих Мхитарян 7
Алекс Ивоби 17
35 Игорь Акинфеев 74′
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
4 Сергей Игнашевич
3 Понтус Вернблум
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
7 Ахмед Муса 83′ 51′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 64′ 31′
11 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо 74′
8 Георгий Миланов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Боковой судья Роман Слышко (Словакия)
Боковой судья Иво Надворник (Чехия)
За воротами Петр Арделеану (Чехия)
За воротами Карел Грубеш (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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