«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно
ЦСКА не справился с мощью команды Арсена Венгера. Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
ЦСКА не справился с мощью команды Арсена Венгера. Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
НОВАЯ ЭМБЛЕМА ЦСКА
«Арсенал» — это не только клуб, но и станция метро и целый район. Даже во внематчевые дни север Лондона говорит на пороховом языке. Здесь немало пабов имени «Арсенала», а в одном из них, «Толлингтоне», даже установлен памятник болельщику клуба.
В день игры район преображается. Повсюду вырастают торговые точки с атрибутикой «Арсенала» и едой. Одна лавка зазывает болельщиков потрясающей вывеской: «Обслуживаем болельщиков “Арсенала” уже 25 лет!» Вот он — знак качества.
Официальные матчевые шарфы не продаются — «Арсенал», как и многие английские клубы, считает половинчатую атрибутику моветоном. Но неофициально можно было приобрести шарф с якобы эмблемой «Арсенала» на одной стороне и гербом армейцев на другой. Правда, аббревиатура ЦСКА на нем была написана латиницей.
Другие шарфы тоже странные. На одном из них был изображен якобы Мхитарян, но на деле — человек, похожий на Нойера и
ПОЛЯКИ И СЕРБЫ ЗА АРМЕЙЦЕВ
В целом, накануне матча у стадиона было довольно тихо. Фанаты лениво брели к своим местам, по пути покупали
Как выяснилось, преимущественно это были поклонники польского «Видзева», а также сербского «Партизана» —
Местный корреспондент попытался
НАПРАСНОЕ ЧУДО
На «Эмирейтс» собрался почти полный стадион, но местами зияли дыры. Причин такой посещаемости две: недовольство фанатами Арсеном Венгером и Лига Европы. Но наши клубы, в том числе ЦСКА, были бы счастливы, если бы на их стадионы приходило такое количество зрителей.
Венгер Венгером, но поддержка у «Арсенала» была мощной. Пела арена так, будто в клубе все идеально. По крайней мере, на поле точно все выглядело безупречно: «Арсенал» за первый тайм забил четыре мяча в ворота Акинфеев, причем второй гол Рэмси вышел шедевральным — валлиец элегантным касанием перекинул голкипера армейцев.
Ладно, почти безупречно. После резвого старта «Арсенала», когда Рэмси открыл счет со второй попытки (первую зарубил офсайд), Головин заработал штрафной в 20 метрах от ворот Чеха. Сам заработал, сам установил мяч и сам реализовал штрафной. Поразительно, что за четыре сезона в ЦСКА Головин никогда не исполнял прямой удар со «стандарта», а тут, когда на бровке стоит сам Венгер, вызвался и пробил. Изумительный гол.
ПОЧТИ КАК «СПАРТАК» НА «ЭНФИЛДЕ»
На предматчевой
ЦСКА играл достойно, но слишком авантюрно. Виктор Гончаренко перед матчем упоминал, что в Европе на выезде
После перерыва ЦСКА стал играть чуть глубже, да и «Арсенал» сбавил обороты — первый тайм расслабил лондонцев, так что они стали позволять себе вольности вроде бессмысленных финтов. Однажды Рэмси попал в штангу, а в нескольких эпизодах Акинфеев сотворил чудеса, так что ЦСКА еще повезло — матч вполне мог завершиться с пугающей для российских клубов разностью в семь мячей. Ну, а так — остается хотя бы формальный шанс.
Гоша ЧЕРНОВ
из Лондона.
|Арсен Венгер
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)
|Боковой судья
|Роман Слышко (Словакия)
|Боковой судья
|Иво Надворник (Чехия)
|За воротами
|Петр Арделеану (Чехия)
|За воротами
|Карел Грубеш (Чехия)