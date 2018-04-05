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00:59 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: ЦСКА выбрал правильную тактику, несмотря на крупное поражение от «Арсенала»

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский футбольный клуб ЦСКА выбрал правильную тактику в матче Лиги Европы против лондонского «Арсенала», несмотря на крупное поражение. Такое мнение на послематчевой пресс-конференциивысказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«По ходу всей игры мне казалось, что мы найдем свой ритм, но так его и не поймали. Счет крупный, но мы понимали, к кому приехали. Мы играли в очень открытый футбол, было жарко у наших ворот. Считаю, тактика выбрана правильная, чтобы получить опыт, чтобы прогрессировали наши игроки в дальнейшем», — сказал Гончаренко.

«Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, похожее, но не с таким счетом увидим в Москве», — добавил белорусский специалист.

Фернандес, скорее всего, не сыграет

Гончаренко подчеркнул, что тренерский штаб не хочет рисковать в ответном матче здоровьем защитника Марио Фернандеса, который пропустил из-за травмы матч чемпионата России с «Ростовом» (2:1). «У меня большие сомнения, что Марио сможет сыграть — если на 100 процентов будет готов, выйдет, но рисковать им не хотим. Что касается игры Кости Кучаева, у нас малочисленный, но сплоченный отряд, и, к сожалению, мы имеем только пятерых игроков, которых можно ставить в защиту. Кучаев выглядел растерянным, но для него и Хетага Хосонова это огромный опыт», — заявил специалист.

Тренер армейцев не стал оценивать шансы команды на выход в полуфинал. «Впереди у нас сложный матч с “Динамо” (9 апреля в чемпионате России — прим. ТАСС), шансы будем оценивать после этой игры. Нас можно понять, ведь нам нужно восстановится к игре чемпионата. Про “Арсенал” подумаем потом», — сказал он.

«Мы понимаем кто нам противостоит — “Арсенал” недавно обыграл “Сток Сити” (3:0), имеет квалифицированных игроков в атаке. В сегодняшнем матче отметил бы Аарона Рэмзи и Месута Озила», — заключил тренер.

Ответная игра пройдет 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 4:1
ЦСКА
5.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/4 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Виктор Гончаренко
Голы
9′ Аарон Рэмси 8
23′ Александр Ляказетт 9
28′ Аарон Рэмси 8
35′ Александр Ляказетт 9
17 Александр Головин 15′
Составы
Петр Чех 33
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Лоран Косьельни 6
79′ Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Аарон Рэмси 8
57′ Гранит Джака 29
74′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
75′ Джек Уилшир 10
Мохамед Эль-Ненни 35
61′ Генрих Мхитарян 7
Алекс Ивоби 17
35 Игорь Акинфеев 74′
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
4 Сергей Игнашевич
3 Понтус Вернблум
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
7 Ахмед Муса 83′ 51′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 64′ 31′
11 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо 74′
8 Георгий Миланов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Боковой судья Роман Слышко (Словакия)
Боковой судья Иво Надворник (Чехия)
За воротами Петр Арделеану (Чехия)
За воротами Карел Грубеш (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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