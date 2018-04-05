Гончаренко: ЦСКА выбрал правильную тактику, несмотря на крупное поражение от «Арсенала»

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

«По ходу всей игры мне казалось, что мы найдем свой ритм, но так его и не поймали. Счет крупный, но мы понимали, к кому приехали. Мы играли в очень открытый футбол, было жарко у наших ворот. Считаю, тактика выбрана правильная, чтобы получить опыт, чтобы прогрессировали наши игроки в дальнейшем», — сказал Гончаренко.

«Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, похожее, но не с таким счетом увидим в Москве», — добавил белорусский специалист.

Фернандес, скорее всего, не сыграет

Гончаренко подчеркнул, что тренерский штаб не хочет рисковать в ответном матче здоровьем защитника Марио Фернандеса, который пропустил из-за травмы матч чемпионата России с «Ростовом» (2:1). «У меня большие сомнения, что Марио сможет сыграть — если на 100 процентов будет готов, выйдет, но рисковать им не хотим. Что касается игры Кости Кучаева, у нас малочисленный, но сплоченный отряд, и, к сожалению, мы имеем только пятерых игроков, которых можно ставить в защиту. Кучаев выглядел растерянным, но для него и Хетага Хосонова это огромный опыт», — заявил специалист.

Тренер армейцев не стал оценивать шансы команды на выход в полуфинал. «Впереди у нас сложный матч с “Динамо” (9 апреля в чемпионате России — прим. ТАСС), шансы будем оценивать после этой игры. Нас можно понять, ведь нам нужно восстановится к игре чемпионата. Про “Арсенал” подумаем потом», — сказал он.

«Мы понимаем кто нам противостоит — “Арсенал” недавно обыграл “Сток Сити” (3:0), имеет квалифицированных игроков в атаке. В сегодняшнем матче отметил бы Аарона Рэмзи и Месута Озила», — заключил тренер.