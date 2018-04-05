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00:09 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромно проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметились Аарон Рэмзи (9-я, 28-я минуты) и Александр Ляказетт (23 — с пенальти, 35), у ЦСКА ударом со штрафного отличился Александр Головин (15).

Для ЦСКА это поражение стало шестым подряд в матчах с английскими командами в еврокубках, всего российский клуб играл против команд из Англии 20 раз (три победы, пять ничьих и 12 поражений). «Арсенал» одержал восьмую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, что является лучшим показателем среди всех команд.

«Арсенал» и ЦСКА уже встречались между собой в 2006 году, тогда команды сыграли две встречи на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб победил на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.

Ответная игра пройдет 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе «Парк Олимпик» во французском Лионе. Победитель Лиги Европы сезона-2017/18 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 4:1
ЦСКА
5.04.2018, 22:05 плей-офф: 1/4 финала Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Виктор Гончаренко
Голы
9′ Аарон Рэмси 8
23′ Александр Ляказетт 9
28′ Аарон Рэмси 8
35′ Александр Ляказетт 9
17 Александр Головин 15′
Составы
Петр Чех 33
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Лоран Косьельни 6
79′ Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Аарон Рэмси 8
57′ Гранит Джака 29
74′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
75′ Джек Уилшир 10
Мохамед Эль-Ненни 35
61′ Генрих Мхитарян 7
Алекс Ивоби 17
35 Игорь Акинфеев 74′
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
4 Сергей Игнашевич
3 Понтус Вернблум
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
7 Ахмед Муса 83′ 51′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 64′ 31′
11 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо 74′
8 Георгий Миланов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Боковой судья Роман Слышко (Словакия)
Боковой судья Иво Надворник (Чехия)
За воротами Петр Арделеану (Чехия)
За воротами Карел Грубеш (Чехия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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