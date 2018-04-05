ЦСКА разгромно проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметились Аарон Рэмзи (9-я, 28-я минуты) и Александр Ляказетт (23 — с пенальти, 35), у ЦСКА ударом со штрафного отличился Александр Головин (15).

Для ЦСКА это поражение стало шестым подряд в матчах с английскими командами в еврокубках, всего российский клуб играл против команд из Англии 20 раз (три победы, пять ничьих и 12 поражений). «Арсенал» одержал восьмую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, что является лучшим показателем среди всех команд.

«Арсенал» и ЦСКА уже встречались между собой в 2006 году, тогда команды сыграли две встречи на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб победил на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.