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12:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Иранский телеканал отцензурировал сосцы волчицы на логотипе футбольного клуба

Иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды «Рома». На эмблеме изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Рема и Ромула — по легенде основателей Рима.

Источник: Reuters

Наблюдательные телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды «Рома» во время трансляции чемпионата Лиги чемпионов УЕФА.

В то время как команда «Барселоны» уверенно обыгрывала «Рому» в четвертьфинале Лиги чемпионов, телезрители третьего национального канала с изумлением смотрели на эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.

Во время загрузки произошла ошибка.

На логотипе футбольного клуба «Рома» изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Ромула и Рема — легендарных братьев-основателей Рима.

«Людей могла возбудить волчья грудь»?!

Государственной телерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран» изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Пользователи социальных сетей язвили и подшучивали над цензурой.

«Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы», — написал в своем Телеграм-канале живущий в Дании спортивный журналист Мехти Ростумпур.

«Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!» — возмутился один из пользователей «Твиттера», а другой подшутил над чрезмерной предупредительностью телеканала: «Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием».

Еще одного пользователя «Твиттера» поступок цензоров совсем не удивил: «Они уже докапываются до мелочей».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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