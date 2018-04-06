Иранский телеканал отцензурировал сосцы волчицы на логотипе футбольного клуба

Источник: Reuters

Наблюдательные телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды «Рома» во время трансляции чемпионата Лиги чемпионов УЕФА.

В то время как команда «Барселоны» уверенно обыгрывала «Рому» в четвертьфинале Лиги чемпионов, телезрители третьего национального канала с изумлением смотрели на эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.

На логотипе футбольного клуба «Рома» изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Ромула и Рема — легендарных братьев-основателей Рима.

«Людей могла возбудить волчья грудь»?!

Государственной телерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран» изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Пользователи социальных сетей язвили и подшучивали над цензурой.

«Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы», — написал в своем Телеграм-канале живущий в Дании спортивный журналист Мехти Ростумпур.

«Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!» — возмутился один из пользователей «Твиттера», а другой подшутил над чрезмерной предупредительностью телеканала: «Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием».

Еще одного пользователя «Твиттера» поступок цензоров совсем не удивил: «Они уже докапываются до мелочей».