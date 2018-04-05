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19:24 (мск), источник: ТАСС

Полиция арестовала четырех фанатов за беспорядки до игры Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА

ТАСС, 5 апреля. Французская полиция арестовала четырех болельщиков, которые участвовали в беспорядках перед ответным матчем 1/8 финала футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и «Лионом». Об этом сообщает газета L’Equipe.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Три человека во время допроса сознались, что бросали в полицию до начала игры пиротехнические изделия, четвертый подозревается в нападении на полицейского. Все четверо должны будут явиться в суд в четверг для разбирательств. В результате инцидента, который произошел 15 марта, 13 полицейских получили ранения.

Ранее СМИ сообщали, что «Лион» может быть исключен из еврокубков из-за беспорядков. Французский клуб был условно отстранен от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года после событий, произошедших во французском городе в апреле 2017 года. Тогда во время матча четвертьфинала Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ» в городе и на стадионе «Парк Олимпик» произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения клуба на один сезон должна быть применена.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА, по итогам двух матчей российская команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Лион 2:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
15.03.2018, 23:05 Зрители: 38622 плей-офф: 1/8 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Виктор Гончаренко
Голы
58′ Максвел Гнали Корне (Ж. Ферри) 27
71′ Мариано Диас (Б. Траоре) 9
17 Александр Головин (А. Дзагоев) 39′
7 Ахмед Муса (К. Набабкин, А. Головин) 60′
3 Понтус Вернблум (К. Кучаев, А. Дзагоев) 65′
Составы
Антони Лопеш (к) 1
Кенни Тете 23
Муктар Диакаби 5
Антониу Марселу 6
Танги Ндомбеле 28
Люка Тузар 29
78′ Мариано Диас 9
Максвел Гнали Корне 27
70′ Фернанду де Оливейра Марсал 20
Ферлан Менди 22
68′ Жордан Ферри 12
Мизьян Маолида 17
66′ Мемфис Депай 11
Бертран Траоре 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
14 Кирилл Набабкин 14′
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 45′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 90′
72 Астемир Гордюшенко
7 Ахмед Муса 73′ 36′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
19 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 4
4 Угловые 4
12 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
Боковой судья Аластер Матер (Шотландия)
За воротами Эндрю Даллас (Шотландия)
За воротами Дон Робертсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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