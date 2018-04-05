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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назвал игроков, вошедших в команду недели в Лиге чемпионов

Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав команды недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей ¼ финала турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В состав команды вошли претендующие на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Мохамед Салах, Криштиану Роналду и Жерар Пике. Примечательно, что в состав не попал Хамес Родригес, также вошедший в список номинантов на награду лучшему футболисту недели в турнире.

Команда недели в Лиге чемпионов: Лорис Кариус («Ливерпуль»), Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид), Жерар Пике («Барселона»), Марсело («Реал» Мадрид), Пабло Сарабия («Севилья»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Франк Рибери («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал» Мадрид), Луис Суарес («Барселона»).

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