УЕФА назвал игроков, вошедших в команду недели в Лиге чемпионов
Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав команды недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей ¼ финала турнира, сообщает
Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав команды недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей ¼ финала турнира, сообщает
В состав команды вошли претендующие на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Мохамед Салах, Криштиану Роналду и Жерар Пике. Примечательно, что в состав не попал Хамес Родригес, также вошедший в список номинантов на награду лучшему футболисту недели в турнире.
Команда недели в Лиге чемпионов: Лорис Кариус («Ливерпуль»), Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид), Жерар Пике («Барселона»), Марсело («Реал» Мадрид), Пабло Сарабия («Севилья»), Алекс