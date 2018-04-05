УЕФА назвал игроков, вошедших в команду недели в Лиге чемпионов

В состав команды вошли претендующие на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Мохамед Салах, Криштиану Роналду и Жерар Пике. Примечательно, что в состав не попал Хамес Родригес, также вошедший в список номинантов на награду лучшему футболисту недели в турнире.



Команда недели в Лиге чемпионов: Лорис Кариус («Ливерпуль»), Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид), Жерар Пике («Барселона»), Марсело («Реал» Мадрид), Пабло Сарабия («Севилья»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Франк Рибери («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал» Мадрид), Луис Суарес («Барселона»).