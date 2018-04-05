Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс матчей ЛЕ без ЦСКА

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«СПОРТИНГ» ОПАСАЕТСЯ ГРИЗМАННА И КАРАСЕВА

«Атлетико» — «Спортинг»

«Атлетико», после показательного разгрома «Локомотива» провозглашенный фаворитом турнира номер один, ждет в гости «Спортинг». Тот, конечно, храбрится, напоминая о собственном прозвище, но все же на фоне команды Диего Симеоне лиссабонцы выглядят не львами, а львятами. Вроде бы у португальцев есть претендующий на «Золотую бутсу» Бас Дост, но разве можно сравнить голландца с Диегу Костой и Антуаном Гризманном? Главный тренер португальцев Жорже Жезуш даже заявил, что защищаться против француза сложнее, чем против Месси.

Хотя, четвертьфинал — место для подвига, и ветеран «Спортинга» Руй Патрисиу может рассказать партнерам, как лиссабонская команда едва не совершила его восемь лет назад, встретившись с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда оба матча завершились вничью, а будущий триумфатор турнира прошел дальше только за счет гостевого дубля Серхио Агуэро (0:0, 2:2). У «матрасников» были проблемы с составом, но они частично решились: пока Филипе Луис и Хименес лечатся, еще один защитник Хуанфран готовится к игре.

Ее исход зависит и от работы судейской бригады. Нам это интересно, потому что работать на «Ваньда Метрополитано» в четверг будет бригада включенного в список арбитров ЧМ-2018 Сергея Карасева. Кроме его постоянных помощников Тихона Калугина и Антона Аверьянова в Лиссабон отправились Сергей Лапочкин, Сергей Иванов и Игорь Демешко. Все бы ничего, если бы не история 2014 года, когда Карасев судил завершившийся громким скандалом матч группового турнира Лиги чемпионов «Шальке» — «Спортинг» и в компенсированное время при счете 3:3 из-за ошибочной подсказки Виталия Мешкова назначил пенальти в португальские ворота. Естественно, в Лиссабоне об этом не забыли, и любое действие судей будут рассматривать под микроскопом.

ЧЬИ ПОТЕРИ ВЕСОМЕЙ?

«Лейпциг» — «Марсель»

Пожалуй, самую непредсказуемую четвертьфинальную пару составили «Лейпциг» и «Марсель», которых можно назвать командами, нагулявшими аппетит во время еды. Мало кто ждал от них такой прыти, однако «быки» в плей-офф выбили «Наполи» с «Зенитом» и стали первым за 24 года немецким клубом, добравшимся до четвертьфинала в свой первый еврокубковый сезон. Марсельцы же дошли до этой стадии после шестилетней паузы.

Опыта у команды Руди Гарсии вроде бы больше, однако в Лейпциг французы отправились без получивших травмы лучшего игрока нынешнего сезона Флориана Товена, голкипера Стива Манданда и одного из ключевых защитников Адиля Рами. Хватает проблем и у «Лейпцига». Прежде всего, в обороне, где Ральф Хазенхюттль давно обходится без Хальстенберга, а в четверг ему не помогут получивший травму Ильзанкер и дисквалифицированный Орбан, который хорош у своих ворот и представляет серьезную угрозу сопернику при стандартных положениях.

«ЗАЛЬЦБУРГ» ГОТОВ УДИВЛЯТЬ

«Лацио» — «Зальцбург»

Независимо от ближайших матчей «Зальцбург» уже вошел в новейшую историю австрийского футбола, а творцом этого успеха стал 41-летний Марко Розе. До прошлого лета немецкий специалист работал с молодежной командой, которая стала открытием юношеской лиги УЕФА. Зальцбуржцы сенсационно выиграли турнир, в плей-офф оставив за бортом «ПСЖ», «Атлетико», «Барселону» и «Бенфику». Разве мог кто-то предположить, что всего через год Розе наведет шороху уже с главной командой и в настоящем еврокубке?