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02:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Газзаев: За 22 года в «Арсенале» Венгер мог бы и выиграть еврокубок

Бывший главный тренер ЦСКА — о знаменитом матче с «Арсеналом» в Лондоне 2006-м (0:0), Арсене Венгере и шансах «Спартака» на чемпионство.

— Самое яркое воспоминание о гостевом матче с «Арсеналом» 2006 года?

— В Лондоне мы сыграли на результат — 0:0. Конечно, нам тогда здорово повезло. Плюс вспоминается фантастическая игра Акинфеева, особенно в первом тайме. ЦСКА противостоял очень сильный соперник, который за несколько месяцев до встречи с нами доходил до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне». Одним словом, на тот момент лучшая команда английской премьер-лиги, которая была на ходу. Анри, Ван Перси, Росицки, Глеб был в порядке, Фабрегас, Галлас. Ну, вы сами понимаете, что это были за игроки! Но дома-то мы их победили в равной игре — 1:0! А на выезде было очень сложно, особенно до перерыва, но мы добились положительного результата. Очень хочется, чтобы сейчас ЦСКА сыграл точно так же, как мы в 2006 году. Считаю, на первом месте должен стоять итоговый счет, а не красота игры.

— Однако тот ЦСКА и нынешний по составу — небо и земля?

— Так и «Арсенал» нынче не так силен, как 12 лет назад! Уже не тот. С 2006 года в ЦСКА остались только братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. А «Арсенал» кардинально поменялся. Новая команда, которая гораздо слабее той.

— Зато в «Арсенале» до сих работает Арсен Венгер. Фантастика?

— Как вам сказать. Думаю, он устраивает прежде всего руководство клуба. А что касается его результатов, за столько лет, наверное, надо что-то было выиграть на международной арене — Лигу Европы или Лигу чемпионов. Если не ошибаюсь, он два или три раза выиграл чемпионат Англии. Однако за 22 года этого маловато. За такой период с такими финансовыми возможностями и составом, конечно, можно было бы взять один еврокубок. Наверное, у него у самого из-за этого присутствует какая-то неудовлетворенность.

— Многие вспоминают ваш знаменитый анекдот на пресс-конференции перед тем матчем с «канонирами» (Газзаева тогда спросили: «Венгер перед игрой сказал, что для него первая встреча завершилась со счетом 1:1, поскольку гол Анри был забит правильно. Российский тренер парировал весьма оригинально: «Дочка спрашивает у папы: «Какова разница между реальностью и виртуальностью?» «А ты спроси у мамы с братом, отдались бы они за миллион долларов», — отвечает отец. Дочка спрашивает и в обоих случаях получает утвердительный ответ. Пересказывает это отцу. «Вот видишь, — говорит он, — виртуально — у нашей семьи есть два миллиона долларов. А реально твоя мать — проститутка, а брат — п*****ст», — Прим. «СЭ»).

— А виноват в этом ваш коллега — Игорь Рабинер.

— Как это?

— Когда мы только прилетели в Лондон, он ко мне подошел в гостинице и сказал, что Венгер утром на пресс-конференции заявил: первый матч завершился вничью — 1:1. Я ответил: «Игорь, он может считать все, что угодно. Ты загляни в турнирную таблицу. Три очка у нас, а остальное — фантазии». А потом Рабинер задал мне такой же вопрос на пресс-конференции. Вот мне и пришлось рассказать ему, что такое реальность, а что такое виртуальность (смеется). Все произошло спонтанно. Виртуально пусть Венгер думает, что сыграл вничью, но в реальности то мы взяли верх. По-моему, анекдот был рассказан к месту.

— Сейчас кто-то в ЦСКА может в перспективе стать вторым Вагнером Лав или Карвалью?

— Сложно говорить. Те игроки добились очень серьезных успехов как в национальном чемпионате, так и на международном уровне. Так что я бы пока никаких сравнений и параллелей не проводил.

— У Головина очень хорошая пресса. Его не так давно сватали как в раз лондонский «Арсенал». На ваш взгляд, он уже созрел для серьезного европейского клуба?

— Головин сегодня, безусловно, лидер средней линии ЦСКА. А его дальнейшие перспективы? Давайте подождем и посмотрим на него на чемпионате мира. Не исключаю, что этот турнир может стать для Александра звездным часом. А сейчас говорить о том, что Арсен Венгер или кто-то еще обратил на него внимание не имеет смысла. Это скорее работа прессы. Все покажет чемпионат мира в России. Если Головин поставил перед собой цель играть в топовом европейском клубе, тогда чемпионат мира — самая подходящая площадка для демонстрации своих футбольных качеств и козырей.

— Последний вопрос — не про ЦСКА. «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России и теперь может выиграть в этом сезоне сразу три трофея. Суперкубок уже взят, остались Кубок России и чемпионат. Если это произойдет, тогда красно-белые повторят ваше достижение на внутренней арене. Вас это беспокоит?

— «Спартак» действительно главный фаворит Кубка страны. По идее, кроме него этот трофей уже некому выиграть. А что касается золота чемпионата России, то это еще большой вопрос. Не думаю, что «Локомотив» упустит чемпионство.

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