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01:33 (мск), источник: Р-Спорт

Вальверде: Высокий прессинг «Ромы» доставил «Барселоне» немало сложностей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты «Ромы» доставили «Барселоне» немало сложностей в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, заявил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

Источник: AFP 2018

«Барселона» в среду на своем поле разгромила «Рому» со счетом 4:1. Первые два мяча римляне забили в собственные ворота.

«Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда — наоборот. Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как “Рома” сократила отставание. “Рома” доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед», — сказал Вальверде, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что результат встречи оказался «слишком обидным с учетом того, как мы играли и против кого».

«Мы допустили несколько ошибок в обороне и слишком медленно действовали в некоторых ситуациях. Жаль, но оправдываться мы не будем. Нужно было лучше завершать атаки, поскольку в матчах с “Барселоной” много голевых моментов не бывает», — отметил Ди Франческо.

Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

Барселона 4:1
Первый тайм: 1:0
Рома
4.04.2018, 21:45 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Эусебио Ди Франческо
Голы
38′ Даниэле Де Росси 16
56′ Константинос Манолас 44
59′ Жерар Пике 3
87′ Луис Суарес 9
9 Эдин Джеко (Д. Перотти) 80′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Иван Ракитич 4
83′ Серхи Роберто 20
Андре Гомеш 21
85′ Андрес Иньеста (к) 8
Денис Суарес 6
66′ Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
1 Алиссон
25 Бруну Перес
11 Александр Коларов 44′
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
8 Диего Перотти
9 Эдин Джеко
6 Кевин Стротман 86′
7 Лоренцо Пеллегрини 60′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 77′
23 Грегуар Дефрель
24 Алессандро Флоренци 72′
92 Стефан Эль-Шаарави
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 3
10 Угловые 7
7 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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