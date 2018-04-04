Вальверде: Высокий прессинг «Ромы» доставил «Барселоне» немало сложностей

Источник: AFP 2018

«Барселона» в среду на своем поле разгромила «Рому» со счетом 4:1. Первые два мяча римляне забили в собственные ворота.

«Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда — наоборот. Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как “Рома” сократила отставание. “Рома” доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед», — сказал Вальверде, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что результат встречи оказался «слишком обидным с учетом того, как мы играли и против кого».

«Мы допустили несколько ошибок в обороне и слишком медленно действовали в некоторых ситуациях. Жаль, но оправдываться мы не будем. Нужно было лучше завершать атаки, поскольку в матчах с “Барселоной” много голевых моментов не бывает», — отметил Ди Франческо.