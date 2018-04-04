Юрген Клопп: Такого результата мы не ожидали

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«Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры «Сити», но и о качестве своей игры — тоже.

Если бы мы могли лучше контролировать игру против такой команды, как «Сити», и не терять мяч, то были бы ближе к ней в турнирной таблице чемпионата Англии.

Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва. У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме.

Травма Салаха? Мы потеряли одного игрока из-за травмы и еще одного — из-за перебора желтых карточек, так что есть чему расстраиваться. Мохамед сказал, что чувствует себя нормально, но мы еще посмотрим, что с ним, — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.