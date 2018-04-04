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01:06 (мск), источник: Советский спорт

Юрген Клопп: Такого результата мы не ожидали

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о победе над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

«Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры «Сити», но и о качестве своей игры — тоже.

Если бы мы могли лучше контролировать игру против такой команды, как «Сити», и не терять мяч, то были бы ближе к ней в турнирной таблице чемпионата Англии.

Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва. У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме.

Травма Салаха? Мы потеряли одного игрока из-за травмы и еще одного — из-за перебора желтых карточек, так что есть чему расстраиваться. Мохамед сказал, что чувствует себя нормально, но мы еще посмотрим, что с ним, — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, в составе ливерпульцев голами отметились Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садьо Мане. Ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.

Ливерпуль 3:0
Первый тайм: 3:0
Манчестер Сити
4.04.2018, 21:45 Плей-офф: 1/4 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Хосеп Гвардьола
Голы
12′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
21′ Алекс Окслейд-Чемберлен (Дж. Милнер) 21
31′ Садио Мане (М. Салах) 19
Составы
Лорис Кариус 1
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
86′ Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
85′ Джеймс Милнер 7
Альберто Морено 18
71′ Роберту Фирмину 9
Доминик Соланке 29
52′ Мохамед Салах 11
Джорджиньо Вайналдум 5
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
14 Эмерик Ляпорт
4 Венсан Компани (к)
30 Николас Отаменди 45+3′
21 Давид Сильва
33 Габриэл Жезус 76′
17 Кевин Де Брейне 80′
25 Фернандинью
19 Лерой Сане
8 Илкай Гюндоган 57′
7 Рахим Стерлинг 90+2′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 0
0 Угловые 8
6 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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