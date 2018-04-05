«Атлетико» сыграет с португальским «Спортингом» в матче Лиги Европы

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/4 финала, 5.04.2018, 22:05 Атлетико - Спортинг -

В четвертьфинал Лиги Европы вышли команды из восьми разных стран — еще одну пару составили английский «Арсенал» и московский ЦСКА. Главный фаворит турнира — мадридский «Атлетико», который на сей раз не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Свой высокий класс подопечные Диего Симеоне подтвердили в 1/8 финала в серии с лидером чемпионата России «Локомотивом», дважды разгромив команду Юрия Семина с общим счетом 8:1. В 2010-м и 2012-м «Атлетико» выигрывал Лигу Европы (во втором случае — под руководством Симеоне), дважды в последние годы выйдя и в финал Лиги чемпионов.

Накануне матча со «Спортингом» Симеоне предоставил в чемпионате Испании отдых сразу нескольким лидерам, пропустили игру с «Депортиво» Хосе Хименес и Антуан Гризманн, а Диего Коста вышел на поле во втором тайме. «Атлетико» одержал дежурную победу (1:0) благодаря пенальти, реализованному Кевином Гамейро. «Атлетико» удалось до девяти матчей сократить отставание от лидирующей «Барселоны», однако лишь на четыре очка «Атлетико» опережает земляков из «Реала».

«Спортинг» в чемпионате Португалии идет третьим, на шесть очков отставая от «Бенфики». В субботу лиссабонцы уступили в гостях «Браге» (0:1), при этом главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш использовал всех основных игроков. Скорее всего, «Спортингу» вновь не удастся выиграть чемпионат страны, в последний раз популярный клуб добивался успеха в 2002 году под руководством румына Ласло Бёлёни. Сложная задача будет победить в Испании, в этой стране «Спортинг» не выиграл ни одного из 12 еврокубковых матчей, лишь трижды сыграв вничью.

Матч на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде обслужит судейская бригада из России во главе с Сергеем Карасевым, которому за воротами будут помогать Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Начало всех матчей дня — 22:05 мск.

Лучшая атака Италии

«Лацио» считается одной из самых атакующих команд Италии, а возглавляет команду бывший форвард Симоне Индзаги. В субботу римляне забили шесть мячей в ворота аутсайдера «Беневенто», к 60-й минуте уступая — 1:2. Переломным стал гол бывшего форварда «Локомотива» Фелипе Кайседо — эквадорец вышел на замену и вскоре сравнял счет.

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/4 финала, 5.04.2018, 22:05 Лацио - Зальцбург -

«Лацио» идет пятым, претендуя на путевку в Лигу чемпионов, а занимающая третье место «Рома» опережает земляков всего на три очка. При этом «Лацио» забил больше всех в итальянской лиге — 73 мяча.

Многократный чемпион Австрии «Ред Булл» никак не может пробиться в Лигу чемпионов, однако и выход в четвертьфинал второго по значимости еврокубка для команды стал лучшим результатом за последние годы. Хотя в 1994 году клуб из Зальцбурга играл в финале Кубка УЕФА, уступив итальянскому «Интеру».

В 1/8 финала нынешнего турнира «Ред Булл» обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда, в первом гостевом матче победив со счетом 2:1, а затем удержав преимущество дома (0:0). «Ред Булл» близок к очередному чемпионскому титулу в Австрии, на восемь очков опережая «Штурм» из Граца, а беспроигрышная серия команды во всех турнирах длится с августа прошлого года и составляет уже 35 матчей.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Рима, главный арбитр — Овидиу Хэцеган из Румынии. Дисквалифицирован южнокорейский форвард австрийского клуба Хван Хи-Чхан.

«Лейпциг» теперь против «Марселя»

Немецкий «Лейпциг» уже выбил из нынешней Лиги Европы итальянский «Наполи» и российский «Зенит», которые называли в числе претендентов на победу в турнире. Побеждали немцы прежде всего благодаря дисциплинированной игре со ставкой на контратаки, сумев в дебютном еврокубковом турнире сразу пробиться в четвертьфинал. Шансы пройти дальше у саксонцев с «Марселем» примерно равны, хотя у соперников гораздо больший еврокубковый опыт.

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/4 финала, 5.04.2018, 22:05 РБ Лейпциг - Марсель -

«Лейпциг» занимает четвертое место в чемпионате Германии, в середине марта даже обыграв «Баварию» — 2:1. «Марсель» же идет третьим в чемпионате Франции, при этом оба соперника по Лиге Европы не претендуют на титул и будут бороться за путевки в Лигу чемпионов.

«Марсель» в 1/8 финала уверенно победил испанский «Атлетик» (3:1, 2:1), который ранее выбил из турнира московский «Спартак».

Встречу на «РБ-Арене» в Лейпциге обслужит судейская бригада во главе с Альберто Ундиано Мальенко из Испании.