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00:49 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет в Лондоне с «Арсеналом» в матче Лиги Европы

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА сыграет в четверг в гостях с английским «Арсеналом» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы. Армейцы остались последними представителями России в нынешнем еврокубковом сезоне.

Источник: ИТАР-ТАСС

В нынешнем плей-офф ЦСКА сумел преодолеть две стадии, победив сербскую «Црвену Звезду» и французский «Лион», причем в серии с французами ЦСКА удалось одержать решающую победу в гостях — 3:2. «Арсенал» же долгие годы выступал в плей-офф Лиги чемпионов, однако в нынешнем сезоне остался без главного еврокубка, являясь одним из основных фаворитов Лиги Европы.

С 1996 года в «Арсенале» работает французский тренер Арсен Венгер, который трижды привел «канониров» к титулу чемпионов Англии, а в 2006 году вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где «Арсенал» проиграл «Барселоне» (1:2), впоследствии лондонская команда шесть раз подряд выбывала на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом году «Арсенал» занял лишь пятое место в английской премьер-лиге, отправившись в Лигу Европы, причем в нынешнем сезоне подопечные Венгера идут шестыми, снова не попадая в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

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В нынешней Лиге Европы «Арсенал» потерпел одно поражение в групповом турнире — в гостях от немецкого «Кельна» (0:1), которое, не помешало команде из Лондона занять первое место. В плей-офф лондонцы обыграли шведский «Эстерсунд» (3:0, 1:2), уступив в ответном матче на своем поле. В серии 1/8 финала с итальянским «Миланом» «Арсенал» также начинал в гостях и добился решающего преимущества (2:0), на своем поле упрочив успех — 3:1.

В чемпионате Англии в последних матчах «Арсенал» добился крупных домашних побед со счетом 3:0 над «Уотфордом» и «Сток Сити». Со «Стоком» «канониры» сыграли в воскресенье, два гола на счету зимнего новичка команды габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, который не заявлен на Лигу Европы. Внесен в список был лишь армянин Генрих Мхитарян, пришедший из «Манчестер Юнайтед» вместо чилийца Алексиса Санчеса. При этом в январе из «Арсенала» ушел французский нападающий Оливье Жиру, перебравшийся в «Челси».

В гостях ЦСКА играет лучше

ЦСКА в чемпионате России идет на третье месте, на пять очков отставая от лидирующего «Локомотива» и расположившись по потерянным очкам вровень со «Спартаком». В воскресенье ЦСКА не без труда победил в гостях «Ростов» (2:1), отличились Георгий Щенников и Понтус Вернблум. В 2018 году подопечные Виктора Гончаренко провели уже восемь матчей в Лиге Европы и российской премьер-лиге, потерпев лишь одно поражение — на своем поле от французского «Лиона» (0:1).

Армейцы прилетели в Лондон в среду, в составе делегации ЦСКА прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий. По словам нынешнего наставника Гончаренко, ЦСКА в гостях играет в открытый футбол, а в атакующем плане эти матчи получаются даже лучше.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
1/4 финала, 5.04.2018, 22:05
Арсенал
-ЦСКА-

В 2006 году «Арсенал» и ЦСКА сыграли две встречи в групповой стадии Лиги чемпионов. Армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, а через две недели в Лондоне при громадном преимуществе хозяев была зафиксирована нулевая ничья. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте, «Арсенал» же вышел в 1/8 финала с первого места, где уступил ПСВ из Нидерландов. Именно после нулевой ничьей в Лондоне началась серия голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов подряд.

«Лукавить не буду, обыграть великую команду ["Арсенал"] хочется, но в целом для нас это обычная игра. Мы постараемся показать такой же футбол, как во Франции против “Лиона”, а потом уже посмотрим, что из этого получится», — сказал вратарь ЦСКА перед матчем.

Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — 22:05 мск. Главным арбитром назначен Павел Краловец из Чехии. На игре ожидается порядка 500 российских болельщиков. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

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