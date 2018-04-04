«Барселона» благодаря двум автоголам победила «Рому» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

В матче случилось два автогола, мячи в свои ворота отправили футболисты «Ромы» Даниэле Де Росси (38-я минута) и Константинос Манолас (55). У победителей также голами отметились Жерар Пике (59) и Луис Суарес (87). В составе проигравших отличился Эдин Джеко (80). Впервые за семь матчей не смог забить форвард «Барселоны» Лионель Месси.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперники «Барселоны» в пятый раз отмечаются автоголами, при этом лучшим бомбардиром испанской команды в текущем сезоне в турнире является Месси (шесть голов). Это максимальный показатель по количеству автоголов в пользу одной из команд в рамках Лиги чемпионов с сезона-2002/03, тогда соперники «Интера» поразили свои ворота в матчах с итальянским клубом четыре раза.