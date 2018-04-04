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00:15 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» благодаря двум автоголам победила «Рому» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

ТАСС, 4 апреля. Испанская «Барселона» одержала победу над итальянской «Ромой» со счетом 4:1 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Источник: AFP 2018

В матче случилось два автогола, мячи в свои ворота отправили футболисты «Ромы» Даниэле Де Росси (38-я минута) и Константинос Манолас (55). У победителей также голами отметились Жерар Пике (59) и Луис Суарес (87). В составе проигравших отличился Эдин Джеко (80). Впервые за семь матчей не смог забить форвард «Барселоны» Лионель Месси.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперники «Барселоны» в пятый раз отмечаются автоголами, при этом лучшим бомбардиром испанской команды в текущем сезоне в турнире является Месси (шесть голов). Это максимальный показатель по количеству автоголов в пользу одной из команд в рамках Лиги чемпионов с сезона-2002/03, тогда соперники «Интера» поразили свои ворота в матчах с итальянским клубом четыре раза.

Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдет 10 апреля в Риме.

Барселона 4:1
Первый тайм: 1:0
Рома
4.04.2018, 21:45 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Эусебио Ди Франческо
Голы
38′ Даниэле Де Росси 16
56′ Константинос Манолас 44
59′ Жерар Пике 3
87′ Луис Суарес 9
9 Эдин Джеко (Д. Перотти) 80′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Иван Ракитич 4
83′ Серхи Роберто 20
Андре Гомеш 21
85′ Андрес Иньеста (к) 8
Денис Суарес 6
66′ Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
1 Алиссон
25 Бруну Перес
11 Александр Коларов 44′
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
8 Диего Перотти
9 Эдин Джеко
6 Кевин Стротман 86′
7 Лоренцо Пеллегрини 60′
21 Максим Гоналон
16 Даниэле Де Росси (к) 77′
23 Грегуар Дефрель
24 Алессандро Флоренци 72′
92 Стефан Эль-Шаарави
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 3
10 Угловые 7
7 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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