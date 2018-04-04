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00:18 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 4 апреля. «Ливерпуль» со счетом 3:0 дома разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

Источник: AFP 2018

Голы забили Мохаммед Салах (12-я минута), Алекс Окслейд- Чемберлен (21) и Садио Мане (31).

Салах на 51-й минуте в одном из единоборств получил травму и был заменен на Джорджиньо Вейналдума. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер повторил рекорд по числу голевых передач за один розыгрыш Лиги чемпионов (8).

В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов «Ливерпуль» еще не потерпел ни одного поражения. Также хозяева установили клубный рекорд по количеству мячей в одном сезоне Лиги чемпионов, забив 31 гол (23 на групповом этапе и восемь — в плей-офф). Предыдущее достижение команда показала в сезоне-2007/08 (29).

Ответная встреча пройдет 10 апреля в Манчестере.

Ливерпуль 3:0
Первый тайм: 3:0
Манчестер Сити
4.04.2018, 21:45 Плей-офф: 1/4 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Хосеп Гвардьола
Голы
12′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
21′ Алекс Окслейд-Чемберлен (Дж. Милнер) 21
31′ Садио Мане (М. Салах) 19
Составы
Лорис Кариус 1
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
86′ Джордан Хендерсон (к) 14
Садио Мане 19
85′ Джеймс Милнер 7
Альберто Морено 18
71′ Роберту Фирмину 9
Доминик Соланке 29
52′ Мохамед Салах 11
Джорджиньо Вайналдум 5
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
14 Эмерик Ляпорт
4 Венсан Компани (к)
30 Николас Отаменди 45+3′
21 Давид Сильва
33 Габриэл Жезус 76′
17 Кевин Де Брейне 80′
25 Фернандинью
19 Лерой Сане
8 Илкай Гюндоган 57′
7 Рахим Стерлинг 90+2′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 0
0 Угловые 8
6 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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