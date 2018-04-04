«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Салах на 51-й минуте в одном из единоборств получил травму и был заменен на Джорджиньо Вейналдума. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер повторил рекорд по числу голевых передач за один розыгрыш Лиги чемпионов (8).

В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов «Ливерпуль» еще не потерпел ни одного поражения. Также хозяева установили клубный рекорд по количеству мячей в одном сезоне Лиги чемпионов, забив 31 гол (23 на групповом этапе и восемь — в плей-офф). Предыдущее достижение команда показала в сезоне-2007/08 (29).