«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов

Источник: AFP 2018

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. На 12-й минуте Мохамед Салах открыл счет, спустя восемь минут Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество мерсисайдцев, а на 31-й Садио Мане довел счет до разгромного.

В параллельной встрече «Барселона» на своем поле обыграла «Рому» — 4:1.

В составе испанцев отличились Жерар Пике и Луис Суарес, еще два футболиста в составе итальянце отметились автоголами. Чужие ворота сумел поразить лишь Эдин Джеко.