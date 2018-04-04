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4 апреля, источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. В параллельной встрече «Барселона» на своем поле обыграла «Рому» — 4:1. Итальянцы отметились двумя автоголами.

Источник: AFP 2018
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. На 12-й минуте Мохамед Салах открыл счет, спустя восемь минут Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество мерсисайдцев, а на 31-й Садио Мане довел счет до разгромного.

В параллельной встрече «Барселона» на своем поле обыграла «Рому» — 4:1.

В составе испанцев отличились Жерар Пике и Луис Суарес, еще два футболиста в составе итальянце отметились автоголами. Чужие ворота сумел поразить лишь Эдин Джеко.

3 апреля «Реал» на выезде разгромил «Ювентус» со счетом 3:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, причем один гол он забил ударом в падении через себя. Также победу одержала «Бавария». Она оказалась сильнее «Севильи» — 2:1.

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