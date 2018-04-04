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22:12 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Ливерпуля» бросали бутылки в автобус «Ман Сити» перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Болельщики «Ливерпуля» бросали бутылки, банки и пиротехнические изделия в автобус с футболистами «Манчестер Сити» перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Источник: AFP 2018

Как отмечает издание, фанаты «красных» планировали встретить обе команды у стадиона, но маршрут автобуса «Ливерпуля» был изменен. На фотографиях видно, как в автобус «горожан», который двигается сквозь завесу дыма, летят различные предметы. В материале говорится, что болельщики «Ливерпуля» ранее получили предупреждение, что могут понести наказание, если будут использовать пиротехнику, когда автобусы будут подъезжать к арене.

Мерсисайдцы принесли извинения главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, игрокам и официальным лицам клуба, которые стали невольными участниками произошедшего.

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«Клуб самым решительным образом осуждает предшествовавшие матчу Лиги чемпионов инциденты, в результате которых был нанесен ущерб автобусу “Манчестер Сити”. Поведение ряда лиц было абсолютно неприемлемым, клуб будет сотрудничать с правоохранительными органами для выявления виновных. Наш приоритет — установить все факты и предложить “Манчестер Сити” любую необходимую помощь», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Ливерпуля».

Встреча двух команд пройдет в среду в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 21:45 мск.

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