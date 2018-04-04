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20:04 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: Выездные матчи ЦСКА проводит лучше, потому что играет в открытый футбол

ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. ЦСКА в гостевых встречах старается играть в открытый футбол, и в атаке этот план реализуется. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

Источник: ИТАР-ТАСС

Первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы состоится в Лондоне 5 апреля, начало — в 22:05 мск. Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

«Не могу сказать, что у нас специальная подготовка [перед выездными матчами]. Но на выезде мы ввязываемся в открытый футбол, и он нам удается в атакующем плане», — сказал Гончаренко.

На вопрос журналистов, смотрел ли Гончаренко матчи ЦСКА против «Арсенала» в 2006 году, тренер армейцев ответил: «Конечно смотрел, но в памяти осталось только то, как [Даниэл] Карвальо феерил и в Лондоне, и в Москве. А пока поддержу нашего капитана: ждать подвоха нам нужно и от своих, и от чужих», — добавил наставник армейцев.

Ранее на пресс-конференции голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на вопрос о самом грозном игроке «Арсенала» пошутил, что он вратарь и ждет «угроз и от своих, и от чужих» игроков.

Осенью 2006 года армейцы победили «Арсенал» на своем поле (1:0) благодаря мячу Карвальо, а через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья — при большом преимуществе хозяев. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте. «Арсенал» же с первого места вышел в 1/8 финала, где уступил ПСВ из Нидерландов. Именно после нулевой ничьей в Лондоне Акинфеев пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов подряд, что является антирекордом лиги.

Выступление ЦСКА в еврокубках в сезоне-2017/18

ЦСКА еврокубковый сезон-2017/18 начал с выступления в Лиге чемпионов. Москвичи успешно прошли квалификацию и оказались в одной группе с английским «Манчестер Юнайтед», швейцарским «Базелем» и португальской «Бенфикой». Набрав в шести матчах 9 очков, ЦСКА занял третье место и продолжил выступление в Лиге Европы. На стадии 1/16 финала второго по значимости европейского турнира по сумме двух матчей армейцы победили сербскую «Црвену Звезду» (1:0), в 1/8 финала обыграли французский «Лион» (по сумме двух встреч 3:3) за счет гола, забитого в выездном матче.

ЦСКА остается единственным представителем России в еврокубках сезона-2017/18. Армейцы являются обладателями Кубка УЕФА сезона-2004/05 (название Лиги Европы до 2009 года).

Победитель Лиги Европы-2017/18 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе «Парк Олимпик» во французском Лионе.

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