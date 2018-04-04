Акинфеев: ЦСКА хочет обыграть в Лиге Европы такую титулованную команду, как «Арсенал»

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Первая четвертьфинальная встреча состоится в Лондоне 5 апреля, начало в 22:05 мск. Ответный матч пройдет 12 апреля на московской «ВЭБ-Арене» (22:05 мск).

«Лукавить не буду, обыграть великую команду (“Арсенал”) хочется, но в целом для нас это обычная игра. Никто не говорит, что мы обязательно обыграем лондонцев. Мы постараемся показать такой же футбол, как во Франции против “Лиона”, и потом уже посмотрим, что из этого получится», — сказал вратарь ЦСКА.

На вопрос о плотности графика армейцев капитан команды ответил, что ЦСКА не привыкать играть в таких условиях. «Мы много лет играем в таком ритме. Любой футболист скажет, что играть лучше, чем тренироваться», — ответил Акинфеев.

В апреле ЦСКА проведет минимум восемь матчей в чемпионате России и Лиге Европы. Помимо двух встреч против лондонского «Арсенала» и уже выигранного выездного матча у «Ростова» (2:1), ЦСКА проведет три встречи дома с «Динамо» (9 апреля), «Амкаром» (18 апреля), «Краснодаром» (22 апреля) и две в гостях — против «Уфы» (15 апреля) и «Зенита» (29 апреля). В случае выхода в полуфинал Лиги Европы армейцы сыграют еще 26 апреля и 3 мая.

ЦСКА не проводит параллели с играми против «Арсенала» в сезоне

Журналисты в ходе пресс-конференции напомнили голкиперу ЦСКА и сборной про встречи с «Арсеналом» в Лиге чемпионов сезона-2006/07.

«Ни разу не пересматривал полностью те матчи, это все прошлое, а прошлым жить не хочется, — ответил Акинфеев. — Никаких параллелей, сейчас будут играть совсем другие команды».

Осенью 2006 года армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, а через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья — при большом преимуществе хозяев. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте. «Арсенал» же с первого места вышел в 1/8 финала, где уступил ПСВ из Нидерландов. Именно после нулевой ничьей в Лондоне Акинфеев пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов, что является антирекордом лиги.

ЦСКА остается единственным представителем России в еврокубках сезона-2017/18. Армейцы являются обладателями Кубка УЕФА сезона-2004/05 (название Лиги Европы до 2009 года).