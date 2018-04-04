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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вор возвращается»: «Cпортинг» против Карасева

Судейский комитет УЕФА доверил российскому арбитру Сергею Карасеву судейство встречи четвертьфинала Лиги Европы «Атлетико» — «Спортинг». Рассказываем, почему португальцы в ужасе от такого назначения.

Источник: AFP 2018

ПОЧЕМУ КАРАСЕВ — «ВОР»?

Дело было четыре года назад, когда российский арбитр работал на матче группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Спортинг» (21 октября 2014-го. — Прим. «СЭ»). Тогда португальский клуб проиграл на выезде 3:4. Уже на 33-й минуте «Спортинг» остался в меньшинстве (на тот момент команда вела в счете 1:0. — Прим. «СЭ»). Карасев удалил защитника Маурисиу, того самого, что позже выступал за «Спартак». Впрочем, удаление — не главная претензия к судейской бригаде. Клуб посчитал, что второй гол немцы забили из положения «вне игры». А победный четвертый — с пенальти, который просто нельзя было назначать. В том эпизоде мяч после удара Класа Яна Хюнтелара попал в лицо Жонатану Силве. И Карасев справедливо никакого нарушения не увидел. Но дополнительный ассистент Виталий Мешков убедил судью назначить пенальти.

«Спортинг» подал протест в УЕФА, который ни к чему не привел. После этого наш арбитр стал врагом номер один для болельщиков «Спортинга», которые впоследствии не раз освистывали гимн еврокубков.

БОЛЕЛЬЩИКИ: «РУССКИЙ АРБИТР — ЭТО СКАНДАЛ»

Популярный блог болельщиков «Спортинга» Mister do Cafe удивляется, как УЕФА допустил такое назначение.

«В том матче с “Шальке” нас засудили просто в невероятных масштабах. Они все с ума сошли? И никто ничего не скажет? — задается риторическими вопросами автор блога. — Мы ведь говорим о четвертьфинальном матче Лиги Европы. То, что УЕФА назначает русского арбитра с такой историей судейства игр “Спортинга”, просто скандал. А еще не забудьте, что “Спортинг” — единственный португальский клуб, который продолжает выступление в еврокубках. Португалия находится на седьмом месте в рейтинге УЕФА, как раз после… России. Совпадение совпадений. Надеюсь, что президент лиги выступит в защиту “Спортинга”, и раскритикует это позорное назначение. Кто-нибудь понимает, как УЕФА сделал этот выбор?».

ПРЕЗИДЕНТ «СПОРТИНГА»: «ИЗ-ЗА КАРАСЕВА ПОНЕСЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ»

Бруну ДЕ КАРВАЛЬЮ | Источник: AFP 2018

Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью по традиции высказался в социальных сетях:

«Они говорят, говорят, говорят, но… Я жду вмешательства президента Португальской футбольной федерации (который также является вице-президентом УЕФА и членом совета ФИФА), а также президента лиги. Они должны выступить в защиту португальского клуба, высказаться по поводу выбора арбитра на матч с «Атлетико».

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Сергей Карасев работал на игре «Шальке» — «Спортинг» и допустил грубейшую ошибку, назначив пенальти в пользу немецкой команды. Из-за этой ошибки «Спортинг» понес финансовые и имиджевые потери.

По чистой случайности я задал вопрос об этом арбитре и этом матче представителю УЕФА, присутствовавшем на четвертом собрании The Future of Football.

От этих двух президентов жду защиты португальского футбола…

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