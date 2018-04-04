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15:39 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Гол Роналду сравнили с голом Бышовца полувековой давности (видео)

51 год назад Бышовец забил ударом через себя. Теперь его сравнивают с голом Роналду.

Твиттер сборной России сравнил гол Криштиану Роналду с голом Анатолия Бышовца. Оба мяча были забиты ударами через себя.

Бышовец отличился при счете 1:0 в отборочном матче СССР — Австрия (4:3) в 1967 году. Советскому форварду ассистировал Валерий Воронин.

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В «Комсомольской правде» про этот гол тогда писали так: «Наш молодой форвард сделал стойку на левой руке, а правой ногой нанес удар, словно молотком по шляпке гвоздя. И защитников, и вратаря гостей гол привел в изумление».

Роналду забил через себя, сделав счет 2:0 в матче с «Ювентусом» (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Возможно, это самый красивый гол в моей карьере», — сказал португалец после игры.

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