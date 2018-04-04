Арсен Венгер: Об интересе «Арсенала» к Головину пока речи не идет

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«В данный момент об этом речи не идет, да и не думаю, что за день до матча уместно обсуждать игрока ЦСКА», — приводит слова Венгера Mirror.

21-летний Головин в текущем сезоне провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.