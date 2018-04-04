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15:53 (мск), источник: Советский спорт

Арсен Венгер: Об интересе «Арсенала» к Головину пока речи не идет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об интересе к футболисту ЦСКА Александру Головину.

Источник: Reuters

«В данный момент об этом речи не идет, да и не думаю, что за день до матча уместно обсуждать игрока ЦСКА», — приводит слова Венгера Mirror.

21-летний Головин в текущем сезоне провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

5 апреля ЦСКА в Лондоне сыграет с «Арсеналом» в рамках ¼ финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 12 апреля в Москве.

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