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15:49 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб будет болеть за ЦСКА в ¼ финала ЛЕ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб будет болеть за московский ЦСКА, который сыграет с «канонирами» в четвертьфинале футбольной Лиги Европы. Об этом опытный белорусский футболист рассказал в интервью официальному сайту УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Александр Глеб, выступающий сейчас в борисовском БАТЭ, вспомнил о матче между «Арсеналом» и ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, состоявшемся в ноябре 2006 года в Лондоне. Тогда Глеб и его товарищи по «Арсеналу» владели тотальным преимуществом, но так и не смогли ни разу поразить ворота Игоря Акинфеева, завершив встречу вничью — 0:0. Белорусский полузащитник отметил, что годы, проведенные в «Арсенале» под началом футбольного мэтра Арсена Венгера, были лучшими в его карьере, но на этот раз он будет «держать кулачки за ЦСКА». Это связано с тем, что московский клуб сейчас тренирует белорус Виктор Гончаренко, под руководством которого Александр Глеб играл в БАТЭ. Одним из ассистентов Гончаренко является еще один белорус Александр Ермакович, также возглавлявший борисовский клуб.

По мнению Александра Глеба, у московских армейцев есть шанс пройти «Арсенал», хотя сделать это будет очень трудно. На стадии 1/8 ЦСКА отлично провел гостевой поединок с французским «Лионом» и, победив со счетом 3:2, пробился в четвертьфинал. Фаворитами нынешней лиги Европы Глеб назвал «Арсенал» и мадридский «Атлетико», однако и другие команды, в том числе ЦСКА, имеют шансы выиграть этот турнир, главное верить в свои силы и не бояться играть с любым соперником.

Кроме пары «Арсенал» — ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы играют: «Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Лацио» (Рим, Италия) — «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция). Матчи за выход в полуфинал пройдут 5 и 12 апреля.

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