Экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб будет болеть за ЦСКА в ¼ финала ЛЕ

Александр Глеб, выступающий сейчас в борисовском БАТЭ, вспомнил о матче между «Арсеналом» и ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, состоявшемся в ноябре 2006 года в Лондоне. Тогда Глеб и его товарищи по «Арсеналу» владели тотальным преимуществом, но так и не смогли ни разу поразить ворота Игоря Акинфеева, завершив встречу вничью — 0:0. Белорусский полузащитник отметил, что годы, проведенные в «Арсенале» под началом футбольного мэтра Арсена Венгера, были лучшими в его карьере, но на этот раз он будет «держать кулачки за ЦСКА». Это связано с тем, что московский клуб сейчас тренирует белорус Виктор Гончаренко, под руководством которого Александр Глеб играл в БАТЭ. Одним из ассистентов Гончаренко является еще один белорус Александр Ермакович, также возглавлявший борисовский клуб.