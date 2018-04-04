5 глобальных целей для Роналду в Лиге чемпионов

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Криштиану всё сложнее находить для себя мотивацию в футболе вообще и Лиге чемпионов в частности. Кажется, не осталось больше рекордов, которых Роналду не переписал бы на своё имя. Но это не так. Да, в списке снайперов главного клубного турнира Старого Света он давно опередил единственного на планете равного себе конкурента и продолжает наращивать преимущество. Но есть и менее очевидные ориентиры, которых португальскому перфекционисту до истечения карьеры неплохо бы достичь. Перечень прилагается.

Цель № 1: обойти Касильяса

Один из немногих индивидуальных рейтингов, где легендарная «семёрка» до сих пор не на первом и даже — подумать только! — не на втором месте. В настоящее время в лидерах списка «гвардейцев» ЛЧ всех времён -легенды испанского футбола, Касильяс (167 матчей) и Хави (151). У Роналду таких игр «всего» 149, но он и стартовал в турнире, и финиширует позже. А значит, имеет отличные шансы возглавить и этот топ.

Хави Криштиану как минимум догонит ещё в этом розыгрыше — после туринских 3:0 в этом не осталось сомнений. Касильяса превзойти сложнее, но тоже реально. В случае благополучного прохождения до киевского финала Роналду может до 14 игр сократить отставание от легендарного кипера. За один сезон такой гандикап не отыграть (максимум — 13 матчей в основной сетке), а за два — вполне. При условии, что «дедушка» Икер к тому времени оставит футбол, а Криштиану не покинет Европу, соблазнившись миллиардами какого-нибудь китайского нувориша или катарского шейха.

Цель № 2: сделать хет-трик в финале

Для такой махины, как Криштиану, раз плюнуть сделать хет-трик хоть в испанской, хоть в европейской лиге. Но одно дело очередями «расстреливать» вратарей на групповой стадии, куда время от времени заносит откровенных лузеров, и совсем другое — в решающих матчах. Уж если Месси с Роналду не забивали три в финале, все остальные, «земные» герои, не делали этого по умолчанию.

Такие трюки изредка, но случались в допотопном Кубке чемпионов, с несопоставимым нынешнему уровнем конкуренции. Ференц Пушкаш в пору безраздельной гегемонии «Реала» на континенте не только хет-трик — даже покер в финале сооружал. В 1960-м они вдвоём с Альфредо Ди Стефано семь штук отгрузили «Айнтрахту». Третьим и последним автором финального хет-трика стал форвард «Милана» Пьетро Прати в 1969 году. В последующие полстолетия никому из голеадоров такое достижение не покорялось.

В прошлом году Роналду был близок к тому, чтобы это упущение в карьере исправить, но ограничился парой мячей в ворота «Юве». Как и вчера. Не думаю, что хет-трик в финале является навязчивой идеей Криштиану, но как максималист по натуре он и эту задачу, наверное, держит в уме. Лигочемпионских трёшек у них с Месси поровну — по 7.

Цель № 3: соорудить пента-трик

Всего два человека в истории забивали пять голов в одном матче Лиги чемпионов. Как ни странно, один из них — не Криштиану. Первым такой фокус провернул Месси, в сезоне-2011/12 отвесивший пятёрку мячей «Байеру». Спустя два года таким же образом на обороне БАТЭ оттоптался Луис Адриано, в ту пору донецкий «шахтёр». В международной практике Роналду был один покер (2015/16, «Мальмё» — 8:0). Для полноты картины континентального пента-трика не хватает.

Цель № 4: взять ещё два (минимум) Кубка чемпионов

Ещё недавно рекорд легендарного Франсиско Хенто — шесть «ушастых» трофеев — казался вечным и недостижимым в принципе. Кто бы что ни говорил о круговороте одних и тех же брендов и лиц в Лиге чемпионов, в 60-х каста избранных была ещё малочисленнее. Грубо говоря, был «Реал» — и все остальные. Хенто в той плеяде не слыл самой яркой звездой, но именно ему посчастливилось собрать беспрецедентную коллекцию чемпионских кубков. Если кому из молодых одноклубников 84-летнего патриарха и суждено повторить достижение на все времена, так только Криштиану. У него таких вершин уже четыре — одна с «МЮ», три с «Реалом». Если они с Зиданом продолжат столь интенсивный сбор трофеев, рекорд Хенто неминуемо окажется под угрозой.

Цель № 5: задержаться дольше Костакурты