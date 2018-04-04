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12:15 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бэйл странно отреагировал на гол «Реала» (фото)

Форвард «Реала» Гарет Бэйл не стал радоваться первому голу «Реала» в ворота «Ювентуса» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Испаский канал La Sexta показал скамейку запасных мадридцев после мяча, который забил Криштиану Роналду в первом тайме.

На этом плане видно, как Хесус Вальехо, Кико Касилья, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Тео Эрнандес стоя радуются голу вместе с представителями тренерского штаба.

Матео Ковачич и Гарет Бэйл остались на своих местах. Но если хорват аплодировал и улыбался, то валлиец тихо хлопал в ладоши, оставаясь беспристрастным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бэйл был недоволен тем, что главный тренер команды Зинедин Зидан оставил его в запасе в этом матче, несмотря на дубль «Лас-Пальмасу» в субботу. Вместо валлийца на поле вышел Иско. Бэйл в этой игре на поле так и не появился.

Ювентус 0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
3.04.2018, 21:45 Зрители: 40849 Плей-офф: 1/4 финала Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
7 Криштиану Роналду (Франсиско Роман Иско) 3′
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 64′
12 Марселу (Криштиану Роналду) 72′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттиа Де Шильо 2
Джорджо Кьеллини 3
Андреа Барцальи 15
Алекс Сандру 12
45′ 66′ Пауло Дибала 21
Гонсало Игуаин 9
27′ Родриго Бентанкур 30
69′ Квадво Асамоа 22
Блэз Матюиди 14
69′ Дуглас Коста 11
Марио Манджукич 17
75′ Сами Хедира 6
Хуан Куадрадо 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к) 55′
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
7 Криштиану Роналду
14 Каземиру
19 Лука Модрич 82′
23 Матео Ковачич 88′
22 Франсиско Роман Иско 75′
20 Марко Асенсио
9 Карим Бензема 59′
17 Лукас Васкес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 2
5 Угловые 6
14 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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