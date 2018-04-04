Бэйл странно отреагировал на гол «Реала» (фото)

Испаский канал La Sexta показал скамейку запасных мадридцев после мяча, который забил Криштиану Роналду в первом тайме.
На этом плане видно, как Хесус Вальехо, Кико Касилья, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Тео Эрнандес стоя радуются голу вместе с представителями тренерского штаба.
Матео Ковачич и Гарет Бэйл остались на своих местах. Но если хорват аплодировал и улыбался, то валлиец тихо хлопал в ладоши, оставаясь беспристрастным.
Бэйл был недоволен тем, что главный тренер команды Зинедин Зидан оставил его в запасе в этом матче, несмотря на дубль «Лас-Пальмасу» в субботу. Вместо валлийца на поле вышел Иско. Бэйл в этой игре на поле так и не появился.