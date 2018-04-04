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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон в восторге, а Зидан говорит, что его гол лучше

Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Нападающий «Реала» оформил дубль на 64-й минуте игры финалистов предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Второй мяч в ворота Джанлуиджи Буффона португалец отправил фантастическим ударом через себя. Буффон и компания отвели быстрый выпад Роналду и заняли свои позиции в обороне, в атаке вторым или даже третьим темпом защитник Дани Карвахаль подал справа. Форвард из района 11-метровой отметки ударом «ножницами» отправил мяч в ближний угол ворот. И вместе с тем уже в первом матче поставил вопрос о выходе в полуфинал обладателя трофея, который первым в современной истории взял его дважды подряд.

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Болельщики «Ювентуса», до этого гулом встречавшие первый точный удар и некоторые другие действия Роналду, после этого гола наградили футболиста аплодисментами и даже встали со своим мест. Португалец в ответ поблагодарил трибуны.

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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, нападающий «Реала»:

— Я не ожидал, что забью такой гол, он вышел фантастическим. Благодарю всех болельщиков «Ювентуса», которые аплодировали мне после этого — подобного в моей жизни еще не случалось. Это наш турнир, мне нравится играть здесь. Игра вышла невероятной, мы забили три гола в ворота сильного соперника, но расслабляться в ответном матче не стоит.

Джанлуиджи БУФФОН, вратарь «Ювентуса»:

— Роналду во всей красе? Да нет, это самый обычный Роналду. Его и Месси за их игру от сезона к сезону можно сравнивать лишь с Марадоной и Пеле. Сегодня мы допустили несколько ошибок, но подобное случается, когда ты играешь против сильнейших. Мы разочарованы, так как теперь, возможно, дальше не пройдем. Очень обидно, но бывают случаи, когда нужно отдать должное сопернику, который объективно оказался сильнее.

Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала» — о своем шедевре в финале Лиги чемпионов 2002 года против «Байера»:

— Мой гол был лучше! Конечно, лучше. Криштиану сейчас находится в хорошей форме. Все в команде очень рады за него. Сейчас нужно отпраздновать победу, а затем продумать план тяжелой работы на предстоящие две недели, поскольку «Ювентус» просто так не сдастся.

Произошедшее лучше всего характеризуют аплодисменты на трибунах в адрес Криштиану. Мы на ходу. Мой навес на Криштиану получился хорошим, но по-настоящему хорошим получился удар. Этот гол войдет в историю.
Дани КАРВАХАЛЬ, защитник «Реала»

Серхио РАМОС, защитник «Реала»:

— Криштиану забил просто голище! Он в великолепной форме. Надеюсь, он продолжит так же играть и в оставшейся части сезона. Мы сыграли безупречно и добились очень хорошего результата. Все прошло просто идеально, и теперь нужно довести дело до конца на своем поле.

Массимилиано АЛЛЕГРИ, главный тренер «Ювентуса»:

— Не думаю, что гол Криштиану — лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время. «Реал» был убийственно эффективен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают.

Андреа БАРЦАЛЬИ, защитник «Ювентуса»:

— Криштиану сочинил и исполнил этот гол. Думаю, это что-то из игровой приставки — только там возможны такие фокусы.

Роналду забил эффектный гол в ворота туринского «Ювентуса»
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09:57 (мск)© Ньюстюб
Ювентус 0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
3.04.2018, 21:45 Зрители: 40849 Плей-офф: 1/4 финала Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
7 Криштиану Роналду (Франсиско Роман Иско) 3′
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 64′
12 Марселу (Криштиану Роналду) 72′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттиа Де Шильо 2
Джорджо Кьеллини 3
Андреа Барцальи 15
Алекс Сандру 12
45′ 66′ Пауло Дибала 21
Гонсало Игуаин 9
27′ Родриго Бентанкур 30
69′ Квадво Асамоа 22
Блэз Матюиди 14
69′ Дуглас Коста 11
Марио Манджукич 17
75′ Сами Хедира 6
Хуан Куадрадо 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к) 55′
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
7 Криштиану Роналду
14 Каземиру
19 Лука Модрич 82′
23 Матео Ковачич 88′
22 Франсиско Роман Иско 75′
20 Марко Асенсио
9 Карим Бензема 59′
17 Лукас Васкес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 2
5 Угловые 6
14 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
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