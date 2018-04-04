«Криштиану теперь может играть с марсианами»

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«Ювентус» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания) — 0:3

Первый матч четвертьфинала между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом» стал фактически приговором лигочемпионских амбиций для итальянской команды. Три безответных мяча «королевского клуба» перед ответным поединком на «Сантьяго Бернабеу» не оставляют «Юве» реальных шансов на проход в полуфинал.

Для хозяев «Алльянц Стэдиума» все пошло не так с самого начала, когда уже на третьей минуте Криштиану Роналду сумел внешней стороной стопы переправить низовую прострельную передачу от Иско под дальнюю штангу ворот Джанлуиджи Буффона, чей отчаянный прыжок не мог спасти его команду.

«За первый его гол ответственность в большей степени лежит на мне. Я опекал Бензема, Кьеллини попросил меня прикрыть ближнюю штангу, но Бензема очень грамотно увел меня, — рассказал после игры защитник «Юве» Андреа Бардзальи.

— Не каждый умеет забить из такой позиции внешней стороной стопы, но должен признать, что в первую очередь это моя ошибка.

После этого долгое время шла напряженная и равная игра, пока на 64-й минуте Криштиану Роналду не сотворил главный шедевр сезона.

Все началось с несогласованности между Буффоном и Джорджио Кьеллини, в результате чего Роналду оказался с мячом у лицевой линии в штрафной хозяев. Последовал пас под удар набегавшему Лукасу Васкесу в практически пустые ворота «Ювентуса», но Буффон каким-то чудом в роскошном броске парировал выстрел.

Однако мяч подхватил правый защитник мадридцев Дани Карвахаль, чей навес Криштиану Роналду и трансформировал в потрясающий гол ударом через себя. Причем «ножницы» португальца были не только идеально-красивыми, но и были выполнены на потрясающей высоте от газона.

«Мы на ходу. У меня получился хороший навес на Криштиану, но удар оказался еще лучше. Этот гол войдет в историю. Аплодисменты на трибунах говорят сами за себя», — сказал после игры Карвахаль.

«Второй гол Роналду словно из Playstation», — вторил защитнику «сливочных» Бардзальи.

«Криштиану Роналду может покидать Землю и начинать играть с марсианами. Здесь он уже сделал все, что возможно»,

— написал в своем твиттере бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа.

Второй гол мадридцев словно выпустил из итальянцев воздух, а вскоре глупое удаление заработал и лидер атак «старой синьоры» Пауло Дибала.

После этого «Реал» успел организовать еще одно взятие ворот, причем отличившийся во второй раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Марсело обыгрался в «стеночку» с тем же Роналду.

«Забить «Ювентусу» трижды на его поле непросто. Мы показали отличную игру, но и «Юве» был неплох, они оказывали на нас давление и имели шансы, чтобы забить, однако мы были более эффективны, — поделился своими впечатлениями от первой части противостояния главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

— Естественно, «Ювентус» недоволен сегодняшним результатом, но этот клуб навсегда останется в моем сердце.

Что касается Криштиану, то он не такой как все. Он отличается от всех остальных, всегда настроен исполнить нечто выдающееся в Лиге чемпионов и никогда не почивает на лаврах.

Удар через себя получился феноменальный, хотя он не забил еще два куда более простых момента. Но это футбол. Чей гол лучше, мой в финале Лиги чемпионов или сегодняшний Роналду? Мой. Однозначно мой.

Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри признал превосходство соперника, а также посетовал на третий пропущенный мяч, который, по его мнению, практически убил интригу в этой паре.

«В матчах с такими командами тебе должна сопутствовать удача и чтобы у Роналду был плохой вечер, чтобы рассчитывать на успех. После 0:3 будет тяжело отыграться, — сказал алленаторе «Ювентуса».

— Первый час игры мы действовали неплохо, но сегодня все было против нас. У «Реала» прекрасная команда, иначе они бы не выигрывали столько титулов.

Теперь мы должны думать о чемпионате Италии и Кубке Италии. Очень жаль, что мы пропустили третий гол, при 0:2 у нас бы оставались шансы отыграться в Мадриде, теперь же это почти невозможно.

Гол Роналду вышел настолько восхитительным, что вызвал овацию прямо во время матча со стороны находившихся на трибунах болельщиков «Ювентуса», которые до того на протяжении часа игры всячески старались задеть лидера «королевского клуба».

«Это был незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков “Ювентуса”: “Grazie” ["Спасибо"]. То, что они сделали, это просто фантастика», — цитирует послематчевые слова Роналду португальский Record.

Криштиану в этом матче установил очередное достижение в Лиге чемпионов, став первым футболистом, отличившимся в десяти матчах главного клубного турнира Европы подряд.

Серия португальского бомбардира началась в финальном матче прошлого розыгрыша в Кардиффе, когда он также огорчал «Ювентус». Собственно, бессменный чемпион Италии последних лет — любимый соперник Роналду. В ворота «Ювентуса» форвард забил в Лиге чемпионов уже девять голов.

Более того, Криштиану является кошмаром для голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона. Чтобы девять раз поразить защищаемые Джиджи ворота португальцу потребовалось всего 11 ударов в створ.

«Мы увидели, что из себя представляет и всегда представлял Криштиану Роналду — игрок высочайшего уровня, который наряду с Лионелем Месси добивается феноменальных высот.

Это говорит о том, что по своей важности они сопоставимы с Пеле и Марадоной за то, как они умеют решить исход матча и за те трофеи, которые они выиграли, — рассказал Буффон после матча Football Italia.

— Ошибки случаются, нам противостоял невероятный чемпион, который вынуждает тебя действовать менее аккуратно. Я очень расстроен и разочарован, потому что нам вряд ли теперь удастся пройти дальше, поэтому очень, очень обидно, но в то же время стоит признать, что соперник объективно сильнее.

На счету Роналду уже 14 мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а в четвертьфинальной стадии за карьеру он отличился 22 раза. Для сравнения, проведший на матч меньше в четвертьфиналах ЛЧ Лео Месси из «Барселоны» забил десять голов.

В ответном поединке с «Ювентусом» не сыграет капитан мадридского клуба Серхио Рамос, получивший очередную, довольно спорную на этот раз, желтую карточку. После игры Рамос был ироничен.

«Учитывая результат, может, моя дисквалификация на ответный матч и к лучшему. Не так уж это и плохо! По-моему, это первый случай, когда я получил желтую карточку в эпизоде, когда сфолили на мне, — сказал столп обороны «сливочных».

— Еще ничего не решено. Мы могли увеличить преимущество в счете, но не сумели это сделать. Теперь нужно довершить дело.

Второй мяч Роналду — это «голасо». Он завоевал признание болельщиков, он уже так много лет играет при их аплодисментах. Он просто в пугающей форме. Надеюсь, в том же духе он проведет весь остаток сезона.

Мы добились безупречного результата, очень хорошего. Все прошло идеально, но теперь нужно довершить начатое дома.