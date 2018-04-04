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08:05 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Реала» Роналду поблагодарил фанатов «Ювентуса» за аплодисменты после его гола

ТАСС, 4 апреля. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского «Ювентуса», которые аплодировали ему после гола в матче футбольной Лиги чемпионов. Слова португальца приводит газета Marca.

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11
фотографий
11
фотографий

Во вторник «Реал» в гостях разгромил «Ювентус» со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Роналду отметился дублем и результативной передачей.

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Свой второй гол португалец забил ударом в падении через себя, после чего болельщики хозяев встали со своих мест и стали аплодировать ему.

«Это был невероятный момент, я должен поблагодарить всех поклонников “Ювентуса” за то, что они сделали. Такого никогда не случалось со мной на протяжении всей моей карьеры», — признался Роналду.

«Это был фантастический гол, я не ожидал, что смогу забить таким образом. Но давайте лучше говорить об игре, мы забили три мяча отличной команде, показали хороший футбол, и я счастлив», — добавил он.

Ответный матч «Реала» и «Ювентуса» пройдет 11 апреля в Мадриде.

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