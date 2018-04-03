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20:10 (мск), источник: Советский спорт

Хосеп Гвардиола: Я не настолько самоуверен, чтобы вообще не думать о «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Источник: Reuters

«Мы являемся самой результативной командой премьер-лиги за явным преимуществом, — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. — Правда, «Ливерпуль» тоже много забивает. Команды Юргена Клоппа всегда играют зрелищно, демонстрируют правильный футбол. Так что нас ждет отличный матч.

Мохамед Салах каждый сезон создавал уйму моментов, просто сейчас он забивает практически каждый из них. Тройка форвардов «Ливерпуля» действительно очень сильна и всегда нацелена на ворота. Но мы намерены добиться на «Энфилде» положительного результата.

Я не настолько самоуверен, чтобы вообще не думать о «Ливерпуле». Но, конечно, мы не собираемся защищаться 80 минут и ждать своего шанса. Зачем менять свой подход, который весь сезон приносит плоды? Мы уважаем соперника, но постараемся навязать ему свой стиль игры.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 4 апреля на стадионе «Энфилд». Начало — 21:45 (мск).

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