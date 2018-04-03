Хосеп Гвардиола: Я не настолько самоуверен, чтобы вообще не думать о «Ливерпуле»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Мы являемся самой результативной командой
Мохамед Салах каждый сезон создавал уйму моментов, просто сейчас он забивает практически каждый из них. Тройка форвардов «Ливерпуля» действительно очень сильна и всегда нацелена на ворота. Но мы намерены добиться на «Энфилде» положительного результата.
Я не настолько самоуверен, чтобы вообще не думать о «Ливерпуле». Но, конечно, мы не собираемся защищаться 80 минут и ждать своего шанса. Зачем менять свой подход, который весь сезон приносит плоды? Мы уважаем соперника, но постараемся навязать ему свой стиль игры.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 4 апреля на стадионе «Энфилд». Начало — 21:45 (мск).